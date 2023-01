Il Dow Jones è caduto prima del discorso di Powell I 7 migliori titoli da comprare e tenere d’occhio

I futures Dow sono leggermente scesi durante gli scambi prolungati prima del discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell di martedì. Il Dow Jones Industrial Average è salito fino a 305 punti lunedì prima di tornare al ribasso.







X









Discorso di Powell, dati sull’inflazione, guadagni

Il presidente della Federal Reserve Powell terrà un discorso al simposio internazionale Sveriges Riksbank sull’indipendenza della banca centrale a Stoccolma, in Svezia. Il suo discorso dovrebbe iniziare alle 9:00 ET. Segue il discorso di Powell Rapporto di lavoro di venerdì Ciò ha visto la crescita dei salari rallentare più del previsto e i lavoratori hanno registrato meno ore per il secondo mese consecutivo. I dati dovrebbero consentire alla Federal Reserve di rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse.

I dati sull’inflazione al consumo sono previsti giovedì mattina. L’indice dei prezzi al consumo dovrebbe rimanere invariato per dicembre e aumentare del 6,6% su base annua, secondo le stime dell’Econoday. secondo FedWatch CME Gli operatori stanno riponendo una probabilità del 77% di un aumento del tasso di 25 punti base alla prossima riunione politica della Fed a fine gennaio/inizio febbraio.

Il rendimento del Treasury a 10 anni è sceso al 3,51% lunedì, in calo per la seconda sessione consecutiva.

Jeffries (JEF) ha riportato profitti che hanno soddisfatto le stime e vendite che hanno superato le aspettative. Le azioni Jefferies hanno perso oltre il 3% nel commercio esteso.

Altre società che segnalano più tardi questa settimana includono: KB maggiore (KBH), Industria taiwanese dei semiconduttori (TSM), banca americana (secchio), Citigroup (c) E Well Fargo (WFC). azioni Dow Jones c. B. Morgan Chase (JPM) E Gruppo Sanità Unita (Nazioni Unite) anche questa settimana.

mercato azionario oggi

Lunedì, il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,3% e l’S&P 500 ha perso lo 0,1%. L’indice Nasdaq Technology Composite è salito dello 0,6%. nel mezzo Scambia denaro scambiatoNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ(in rialzo dello 0,65% e dell’indice SPDR S&P 500)spiare) gradualmente verso il basso.

gigante delle auto elettriche Tesla (TSLA) in aumento del 5,9% lunedì. nel mezzo azioni Dow JonesE una mela (AAPL) ha guadagnato lo 0,4% e Microsoft (MSFT) è aumentato dell’1% in mercato azionario oggi.

monastero (DE), Classifica IBD Inventario ELF Bellezza (nano), Rio Tinto (Rio) E IBD SwingTrader Inventario Super microcomputer (SMCI) – così come i nomi del Dow Jones Larva (Mai), chevron (CVX) E Walmart (wmt) – tra i migliori titoli da acquistare e guardare mentre il mercato torna alla modalità rialzista.

ELF Beauty è un’app Classifica IBD Inventario. Super Micro è nuovo L’idea di IBD SwingTrader. Bruco e Rio apparso Nell’ultima colonna delle azioni vicino alla zona di acquisto per questa settimana.

4 azioni di crescita da acquistare e tenere d’occhio in CurSrally del mercato azionario

Futures Dow oggi: prezzi del petrolio

Prima della campanella di apertura di martedì, i futures Dow sono stati scambiati dello 0,3% al di sotto del valore equo e i futures S&P 500 sono scesi dello 0,35%. I futures per la tecnologia pesante Nasdaq 100 sono scesi dello 0,4% rispetto al fair value. Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducono necessariamente in trading effettivo nella successiva sessione regolare Mercato azionario sessione.

I prezzi del petrolio negli Stati Uniti sono aumentati di oltre l’1% lunedì, rimbalzando leggermente dalle forti perdite della scorsa settimana. I futures West Texas Intermediate sono stati scambiati a meno di 75 dollari al barile.

L’ultima newsletter di IBD, MarketDiem, ti offre idee attuabili per azioni, opzioni e criptovalute direttamente nella tua casella di posta.

Cosa fai nel nuovo rally del mercato azionario?

Ora è un momento importante per leggere La colonna The Big Picture di IBD Con il mercato azionario che sta tornando a un “deciso trend rialzista” dopo i forti guadagni di volumi pesanti di venerdì, un netto allontanamento dalla recente mossa.

L’azione positiva di venerdì ad alto volume ha fatto sì che le prospettive del mercato IBD si trasformassero in un nuovo rally del mercato azionario. Tuttavia, è ancora un ambiente incerto e l’esposizione dovrebbe essere aumentata in modo misurato. Gli investitori dovrebbero mantenere un’esposizione compresa tra il 20% e il 40% per ora.

(pagando Elenchi di inventario IBD Come il difetto 50 E Azioni vicino alla zona di acquistoper ulteriori idee stock.)

Cinque azioni Dow Jones da acquistare e guardare ora

Azioni Dow Jones da acquistare e tenere d’occhio: Caterpillar, Chevron, Walmart

Caterpillar, membro del Dow Jones, rimane range-buy appena sopra il punto di acquisto di 239,95 della base piatta dopo il calo dello 0,9% di lunedì per me Riconoscimento del modello IBD MarketSmith. La zona di acquisto è salita a 251,95. Al rialzo, la linea RSI del titolo, un importante indicatore tecnico, ha raggiunto nuovi massimi.

Magazzino GATTO Mostra 98 forti su 99 perfetti Classificazione composita IBDper ogni Controllo delle scorte IBD. Il rating composito è progettato per aiutare gli investitori a trovare facilmente i titoli con la crescita più elevata.

Il gigante dell’energia, Chevron, ha trovato ancora una volta una forte resistenza sulla linea dei 50 giorni, mentre continua a costruire una base di coppa con un punto di acquisto di 189,78.

Il rivenditore Walmart ha invertito l’1,25% lunedì, scendendo al di sotto della sua linea di 50 giorni. Lo stock sta costruendo una tazza con una maniglia che contiene 154,74 acquisti ed è a circa il 6% dall’ultima voce.

I migliori titoli da acquistare e guardare: Deere, ELF Beauty, Rio, Super Micro

Le ultime azioni di oggi da IBD Deere sta costruendo una base piatta con 448,50 punti acquisto. Le azioni si stanno avvicinando al loro ultimo punto di acquisto, in aumento dello 0,4% lunedì.

Classifica titoli IBD ELF Beauty ha rinunciato a un ingresso piatto di 57,03 dopo il calo del 3,9% di lunedì. Le azioni sono esplose a frotte venerdì, indicando una forte domanda istituzionale per la principale azienda di cosmetici. La zona di acquisto del 5% raggiunge il massimo a 59,88 se il titolo è in grado di rientrare.

Le ultime azioni di oggi da IBD Lunedì Rio Tinto ha ridotto i guadagni a solo lo 0,1%, salendo più della coppa con un punto di acquisto di 73,45 per il manico. La zona di acquisto raggiunge 77,13.

Azioni IBD SwingTrader Super Micro Computer si sta spostando rapidamente sul lato destro di un breve consolidamento che ha un acquisto di 95,32. Lunedì le azioni hanno ridotto i guadagni allo 0,45%.

Azioni da acquistare e guardare mentre il nuovo mercato azionario sale

Questi sono i sette titoli più grandi da acquistare e tenere d’occhio nel mercato azionario oggi, inclusi tre leader di Dow.

Il nome della Società Codice Il giusto punto di acquisto tipo base monastero (DE) 448,50 Fondo piatto ELF Bellezza (nano) 57.03 Fondo piatto Rio Tinto (Rio) 73.45 tazza con manico Super microcomputer (SMCI) 95.32 unire Larva (Mai) 239,95 Fondo piatto chevron (CVX) 189,78 base della tazza Walmart (wmt) 154,74 tazza con manico

Fonte: dati IBD al 9 gennaio 2023

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli principali dell’attuale rally del mercato azionario su IBD Live

azioni Tesla

azioni Tesla È salito di quasi il 6% lunedì, aggiungendosi all’inversione rialzista di venerdì. Le scorte sono ancora nettamente al di sotto delle linee di 50 e 200 giorni.

La scorsa settimana, le azioni hanno toccato il minimo di 52 settimane di 101,81. Le azioni Tesla hanno chiuso lunedì in rialzo di circa il 68% rispetto al massimo di 52 settimane.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

nel mezzo azioni Dow JonesLe azioni Apple sono aumentate dello 0,4% lunedì. La scorsa settimana, il titolo ha toccato un nuovo minimo di 52 settimane di 124,17. Il titolo è ancora in calo di quasi il 20% rispetto al massimo di 52 settimane.

Le azioni Microsoft sono aumentate dell’1% lunedì, aggiungendosi ai guadagni di venerdì. Il gigante del software è di circa il 30% in meno rispetto al suo massimo di 52 settimane ed è ancora lontano dal suo minimo di 52 settimane di 213,43, raggiunto il 4 novembre.

Potrebbe piacerti anche:

I migliori titoli di crescita da acquistare e monitorare

Scopri come cronometrare il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

Trova i migliori investimenti a lungo termine con i leader a lungo termine di IBD

MarketSmith: ricerca, grafici, dati e formazione in un unico posto

Come trovare titoli in crescita: perché lo strumento IBD semplifica la ricerca dei titoli migliori