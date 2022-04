Risultati WWE SmackDown: vincitori, punteggi, highlights e analisi dal 29 aprile | Relazione ovarica

3 di 6

Avenging Madcap Moss ha risposto a un attacco furtivo di Happy Corbin allo spettacolo della scorsa settimana in Happy Talk Boycott venerdì. Corbin è stato mandato al centro dell’anello e spinto a terra prima di stare eretto, eccitato, con un’intensità mai vista prima al di fuori di un giullare di corte.

Sono state la nitidezza e le espressioni facciali che l’hanno accompagnata a rendere Moss un candidato per Breakout Star di quest’anno. Ora, se solo potesse cambiare il nome…

Dopo una breve pausa pubblicitaria, Ricochet ha difeso il suo Intercontinental Championship contro Shankey, che era accompagnato dall’ex WWE Champion Jinder Mahal.

Nonostante l’interferenza del moderno Maharaja, The One and Only ha continuato il suo ultimo ruolo impilando Shanky per ottenere una vittoria avvincente. La partita era quella che era: un confronto perfettamente tollerabile tra un enorme tacco e un visino sfavorito. È una formula che abbiamo visto recitare innumerevoli volte nel mondo del wrestling professionistico, in cui il ragazzo più piccolo riesce in qualche modo a superare in astuzia l’avversario molto più grande.

Shanky sembrava un ragazzo con del potenziale, ma non era necessariamente pronto per uscire con Ricochet da un altro mondo. Più ripetizioni sul ring nelle partite destinate ad aiutarlo a crescere. Una lite con il collega Mahal, ironia della sorte dopo il campanello, non è necessariamente la soluzione più adatta per lui a questo punto.

rango

C + per chiacchiere felici; C per riprendersi contro Shanky

I momenti più importanti