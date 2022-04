Questi 20 ristoranti della Bay Area sono tra i migliori al mondo, secondo Forbes

Martedì, Guida di viaggio di Forbes Ha rilasciato i vincitori degli Star Awards 2022 che mettono in luce una sfilza dei migliori ristoranti della regione del Golfo che sono tra le aziende “più esclusive” del mondo.

Nella sua 64a lista annuale che premia oltre 250 ristoranti in tutto il mondo, 20 ristoranti raffinati nella Bay Area sono stati riconosciuti nella prestigiosa guida di tutto, dalla cucina elegante alla splendida atmosfera di ogni spazio. Atelier GruE benoE la stagione Era tra alcuni dei vincitori di cinque stelle a San Francisco.

“Ricordate il programma televisivo degli anni ’80 ‘Fantasy Island’ in cui un uomo in bianco realizzava ai visitatori tutti i loro desideri? Saison è l’equivalente culinario: un’esperienza culinaria fantasiosa e personalizzata per i pescatori nel quartiere SoMa di San Francisco”, ha scritto Forbes di Saison.

Lin L. su Yelp

Oltre San Francisco, dove piacciono le altre migliori destinazioni Manresa a Los Gatos, navigatore a Half Moon Bay e molti a Napa e Sonoma County, che hanno visto lo chef acclamato dalla critica Thomas Keeler lavanderia francese. Forbes ha anche aggiunto ristoranti che hanno ricevuto quattro stelle e altri ristoranti che erano nella sezione “consigliati”. Del ristorante Spruce di San Francisco, che è stato raccomandato, Forbes ha elogiato l’arredamento lunatico e i suoi pasti deliziosi, ma ha aggiunto che la sua cucina e il suo servizio possono “soffrire di irregolarità”.

L’elenco dei vincitori di Forbes esce nella stessa settimana La James Beard Foundation ha annunciato i candidati per i suoi premi media Brandon Jiu, chef-proprietario di Mister Jiu’s e coautore di Tienlon Ho sono stati selezionati per il libro di cucina “Mister Jiu’s in Chinatown: Recipes and Stories from the Birth of Chinese American Food”. Anche Christina Cho, autrice di San Francisco, e Bryant Terry, chef di Auckland e autrice vegetariana, sono stati nominati per i loro libri di cucina.

Consulta l’elenco completo dei ristoranti della Bay Area che hanno ricevuto lo Star Award 2022 da Forbes Travel Guide di seguito. Per un elenco completo dei vincitori nazionali, vedere Elenco Forbes Guida di viaggio 2022.