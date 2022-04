I Green Bay Packers hanno finalmente aggiunto WR all’attacco guidato da Aaron Rodgers, arruolando Christian Watson nella 34a selezione assoluta

Baia Verde, Wis. – Questo non è un ricevitore al primo round, ma è la cosa migliore per i Green Bay Packers.

In effetti, la seconda è la prossima cosa migliore.

Il direttore generale dei Bakers Brian Gutkunst, che giovedì ha guidato la squadra a una serie che non ha creato un ricevitore al primo turno per 20 anni, non ha aspettato molto per fare una mossa venerdì. Ha inviato entrambe le sue scelte del secondo round (n. 53 e 59) per rivaleggiare con i Minnesota Vikings per il 34esimo test assoluto e l’ha usato sul ricevitore dello stato del North Dakota. Christian Watson.

Watson è stato il settimo destinatario della bozza e il primo destinatario del Day 2.

Watson è diventato l’ultimo destinatario del secondo round creato dai Packers, collaborando con artisti del calibro Tawante Adams (Complessivamente n. 53 nel 2014) Randall Cobb (n. 64 nel 2011) e Jordi Nelson (n. 36 nel 2008), tutti bersagli preferiti dai quarterback stellari. Aaron Rodgers.

“Abbiamo avuto molto successo con i ricevitori del secondo e del terzo round a Green Bay”, ha detto Rodgers giovedì sera al SiriusXM di Pat McAfee e allo spettacolo YouTube che i Packers non hanno raccolto il ricevitore del primo round. “Vedi Greg Jennings, Jordi Nelson, Randall Kobe, James Jones nel terzo round. [in 2007], A quanto pare Davante Adams al secondo turno. Quei ragazzi sono venuti benissimo”.



1 è correlato

Ora, Watson ha bisogno di capire come gelificare con Rodgers, cosa che in passato ha richiesto tempo ai giovani destinatari.

Alla domanda su cosa avrebbero detto quando avrebbero incontrato Rodgers, avrei risposto: “Sono pronto per lavorare”. “Sono pronto per imparare e sono pronto per andare dopo. Sapevo che mi avrebbe trattato duramente, ed era esattamente quello che volevo. Voglio che la persona che continua a ispirarmi sia il miglior giocatore che posso essere, e so che è uno dei migliori giocatori che avrà mai. Tutto viene da me, quindi spara, gli dirò che sono pronto per lavorare e pronto per girare, e sono pronto per partire”.

Il padre di Watson, Tim, è stato selezionato dai Packers nel sesto round per una difesa nel 1993. Sebbene suo padre non abbia mai giocato per i Packers, ha giocato un totale di 13 partite con i Kansas City Chiefs, i New York Giants e i Philadelphia Eagles dal 1993 al 1997.

Quando gli è stato chiesto se suo padre avesse qualche attrezzatura in più dei Packers, Watson ha detto: “Penso che lo farà sicuramente. È stato un grande risultato per lui. Sono le sue radici, quindi si sta aggrappando. Spero che abbia molto. ‘Verde e giallo in giro per casa da lanciare.’

Il Watson di 6 piedi-4 e 208 libbre ha ricevuto 43 passaggi per 801 yard con sette touchdown la scorsa stagione per lo stato del North Dakota che ha vinto il titolo nazionale FCS. In quattro anni per il Bison, ha una media di 20,4 yard per cattura e ha ricevuto due ritorni di kickoff di portaerei per touchdown.

“Le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità atletica lo rendono molto più facile [to contribute immediately] 6 piedi, da qualcuno a 185 libbre “, ha detto Mild Hendrickson, direttore delle operazioni di football di Packers. “Non lo è; È un grande uomo”.

In questa stagione, i Bakers hanno scambiato Adams, che voleva partire per i Las Vegas Raiders. La 53a selezione inviata in Minnesota faceva parte di quello scambio con Las Vegas e si è classificata 22a in assoluto. Anche Green Bay ha perso i ricevitori Marquez Valdes-Scondling E Equivalente a St. Brown In libera compagnia.

Ricevitore di ritorno superiore degli imballatori Alan Lazard, Ha preso 40 catture e otto touchdown per 513 yard la scorsa stagione. Non ci sono altre larghezze, inclusa quella nuova, nell’elenco di Green Payne Sami WatkinsAveva 400 yarde la scorsa stagione.

L’aggiunta di Watson e Watkins ha cambiato l’aspetto della stanza del ricevitore di Green Bay, ma Goodgunst non ha risolto la situazione.

Dopo il terzo round di venerdì, ha detto: “Settle non è la parola che uso”. “Penso che ci sarà molto [of chances for additions] Da qui alla prima partita, ma la squadra mi piace molto.

“Apparentemente con Sammy e ora Christian, abbiamo aggiunto alcune abilità di gioco nella stanza. Abbiamo parlato molto di Randall e Allen e di quanto significhino per la nostra squadra di calcio. Poi ci saranno opportunità per loro. அமரி [Rodgers]. Quindi abbiamo una squadra abbastanza solida di cinque e pochi altri ragazzi che hanno contribuito. “

Il ricevitore di Green Bay non ha risolto il problema giovedì, utilizzando invece la 22a scelta assoluta del linebacker per raccogliere un paio di giocatori della squadra della Georgia e concentrarsi sulla difesa del primo turno. Quay Walker E far fronte Devonde Wyatt No. A 28.

I Packers non hanno scelto un ricevitore largo al primo round dopo che Javon Walker della Florida è arrivato 20 ° assoluto nel 2002.

Ma questo è il massimo che il ricevitore Packers ha preso dopo il test Walker. Sebbene Hendrickson non abbia detto se Packers abbia provato a scambiare al primo round per selezionare Watson giovedì, ha portato il suo vecchio capo, Ozzy Newsom, con sé ai Baltimore Ravens.

“Sono stato a Baltimora e ci ho passato molti anni [Newsome] Diceva sempre: ‘Una scelta è solo una scelta finché non diventa un giocatore'”, ha detto Hendrickson. Da quel punto di vista, se ami un giocatore, troverai un modo per prenderlo”.

Le informazioni dell’Associated Press sono utilizzate in questo rapporto.