La star di ‘Laverne & Shirley’ Cindy Williams è morta a 75 anni

LOS ANGELES (AP) – Cindy Williams, una delle star più famose d’America degli anni ’70 e ’80 per il suo ruolo di Shirley accanto a Laverne di Penny Marshall nell’amata sitcom “Laverne & Shirley”, è morta, ha detto la sua famiglia lunedì.

Williams è morta mercoledì a Los Angeles all’età di 75 anni dopo una breve malattia, hanno detto i suoi figli, Jack ed Emily Hudson, in una dichiarazione rilasciata dalla portavoce della famiglia Lisa Granis.

“La scomparsa di Cindy Williams, la nostra gentile ed esilarante madre, ci ha lasciato con una tristezza insormontabile che non può essere realmente espressa”, si legge nella nota. “È stata una gioia e un privilegio conoscerla e amarla. Era gentile, bella, generosa e aveva un meraviglioso senso dell’umorismo e uno spirito frizzante che tutti amavano.

La Williams ha lavorato con alcuni dei registi più elitari di Hollywood durante la sua carriera cinematografica, apparendo in “Travels with My Aunt” di George Cukor del 1972, “American Graffiti” di George Lucas nel 1973 e “The Conversation” di Francis Ford Coppola prima di passare a tempo pieno alla televisione. ” dal 1974.

Ma è meglio conosciuta per “Laverne & Shirley”, lo spin-off di “Happy Days” che è andato in onda su ABC dal 1976 al 1983, rendendolo uno degli spettacoli più popolari in TV.

Williams ha interpretato Shirley Feeney nello spettacolo su una coppia di coinquilini colletti blu che lavoravano alla catena di montaggio di un birrificio di Milwaukee negli anni ’50 e ’60, al fianco della più libera Laverne DeFazio di Marshall.

“Sono personaggi amati”, ha detto Williams all’Associated Press nel 2002.

DeFazio è irascibile e difensivo; Feeney era ingenuo e fiducioso. Gli attori hanno attinto alle proprie vite per l’ispirazione della trama.

“All’inizio di ogni stagione facciamo l’inventario del talento che abbiamo”, ha detto Marshall all’AP nel 2002. “Cindy poteva toccarsi il naso con la lingua e l’abbiamo usato nello show. Ho fatto un tip tap.

La Williams ha detto all’Associated Press nel 2013 che lei e Marshall avevano “personalità molto diverse”, ma che le storie dei due che si scontravano durante la realizzazione dello spettacolo erano “un po’ eccessive”.

La serie è un raro successo di rete sui personaggi della classe operaia, con il suo tema di apertura auto-potenziante: “Dacci una possibilità, la prenderemo; leggici qualsiasi regola e la infrangeremo”.

Quell’apertura sarebbe diventata popolare quanto lo spettacolo stesso. Il canto di Williams e Marshall di “Schlimiel, Schlimazel” quando si sono riuniti è diventato un fenomeno culturale e spesso ha evocato nostalgia.

Marshall, il cui fratello Garry Marshall, co-creatore della serie, è morto nel 2018 .

attore Rosario Dawson Martedì ha condiviso un video del tema di apertura su Twitter.

“Cantando questa canzone con tanta gratitudine per entrambe le ragazze”, ha twittato Dawson. “Perle assolute. Di nuovo uniti… Riposa in paradiso Cindy Williams.”

Lo spettacolo ha interpretato Michael McKean e David Lander nei panni degli stravaganti tirapiedi di Laverne e Shirley, Lenny e Squeaky. Lander è morto nel 2020 .

McKean ha reso omaggio a Williams su Twitter in onore della produzione.

“Backstage, Stagione 1: sono dietro le quinte in attesa di uno spunto. La sceneggiatura è dura, quindi diamo il 110% e il pubblico è felice”, ha twittato McKean. “Cindy Scoots mentre entra e con una risata gloriosa, dice: ‘Fammi vedere la cucina’!’ Amen Grazie, Cindy.

A causa del calo degli ascolti nella sesta stagione, i personaggi si sono trasferiti da Milwaukee a Burbank, in California, scambiando lavoro come barista per un lavoro in un grande magazzino.

Nel 1982, Williams rimase incinta e voleva ridurre il suo orario di lavoro. Poiché le sue richieste non sono state soddisfatte, ha lasciato il set e ha intentato una causa contro la sua società di produzione. Ha fatto un’apparizione occasionale nell’ultima stagione.

Williams è nata nel 1947 nella zona di Van Nuys a Los Angeles, una delle due sorelle. La sua famiglia si è trasferita a Dallas subito dopo la sua nascita, ma è tornata a Los Angeles, dove ha iniziato a recitare mentre frequentava la Birmingham High School. Arti teatrali al LA City College.

La sua carriera di attrice è iniziata con piccoli ruoli in televisione nel 1969, apparendo in “Room 222”, “The Nanny and the Professor” e “Love, American Style”.

Il suo ruolo sarebbe diventato determinante in “American Graffiti” di Lucas. Il film ha aperto la strada a un boom della nostalgia negli anni ’50 e all’inizio degli anni ’60. “Happy Days”, con il suo co-protagonista in “American Graffiti”, Ron Howard, sarà presentato in anteprima il prossimo anno. I personaggi di Laverne e Shirley hanno fatto le loro prime apparizioni televisive come gli appuntamenti di Fonzie di Henry Winkler prima di ottenere il loro spettacolo.

Lucas l’ha presa in considerazione per il ruolo della Principessa Leia in “Star Wars”, che è andato a Carrie Fisher.

Negli ultimi tre decenni, Williams è apparso come ospite in dozzine di serie televisive, tra cui “7th Heaven”, “8 Simple Rules” e “Law & Order: Special Victims Unit”. Nel 2013, lei e Marshall sono apparse nell’episodio tributo “Laverne & Shirley” della serie di Nickelodeon “Sam and Kate”.

L’anno scorso, la Williams è apparsa in uno spettacolo teatrale di una donna pieno di storie della sua carriera. Io, io e Shirley ”, in un teatro a Palm Springs, in California, vicino a casa sua a Desert Hot Springs.

Williams è stata sposata con Bill Hudson, cantante della band Hudson Brothers, dal 1982 al 2000. Hudson ha generato i suoi due figli. In precedenza era sposato con Goldie Hawn ed è il padre dell’attore Kate Hudson.

