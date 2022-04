L’India sequestra 725 milioni di dollari in beni Xiaomi per trasferimenti illegali

NUOVA DELHI (Reuters) – L’India ha dichiarato sabato di aver confiscato 725 milioni di dollari dai conti bancari locali della cinese Xiaomi Corp. (1810.HK) Dopo un’indagine si è scoperto che il produttore di smartphone aveva effettuato bonifici illegali a entità straniere trasferendoli come pagamenti di royalty.

La direzione dell’applicazione stava indagando sulle pratiche commerciali della società cinese per sospette violazioni delle leggi indiane sui cambi. Leggi di più

La Financial Crimes Agency ha dichiarato sabato di aver confiscato i beni del conto bancario di Xiaomi Technology India Private Limited dopo aver scoperto che la società aveva trasferito l’equivalente di 55,5 miliardi di rupie in valuta estera a tre entità straniere, inclusa l’entità del Gruppo Xiaomi, “nel forma di pagamento”.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

L’agenzia ha aggiunto in una dichiarazione che il trasferimento ad altre due entità sconosciute e non correlate con sede negli Stati Uniti è stato anche a “beneficio finale delle entità del gruppo Xiaomi”.

“Queste ingenti somme sono state trasferite in nome dei diritti d’autore su istruzioni delle entità del gruppo madre cinese”, ha affermato la direzione.

Xiaomi ha dichiarato in una dichiarazione più tardi sabato di essere conforme alle leggi indiane e ritiene che “i pagamenti delle royalty e le loro rivelazioni alla banca siano tutti legittimi e onesti”.

“I pagamenti delle royalty effettuati da Xiaomi India riguardavano tecnologie senza licenza e indirizzi IP utilizzati nei nostri prodotti in versione indiana… Ci impegniamo a lavorare a stretto contatto con le autorità governative per chiarire eventuali malintesi”, ha aggiunto.

Le azioni della direzione contro Xiaomi indicano un ampliamento del controllo della società cinese di smartphone, il cui ufficio indiano è stato perquisito a dicembre in un’indagine separata sulla presunta evasione fiscale. Anche altri marchi di smartphone cinesi dell’epoca furono perquisiti.

Reuters ha riferito il 12 aprile che Manu Kumar Jain, l’ex capo della Xiaomi indiana, era stato convocato per essere interrogato nell’ambito delle indagini della direzione. Leggi di più

Una fonte a conoscenza dell’indagine, che ha chiesto di non essere nominata a causa della delicatezza della questione, ha detto Jain, che ora è vicepresidente globale di Xiaomi con sede a Dubai, è apparso davanti agli investigatori all’inizio di questo mese.

Il dipartimento di esecuzione ha anche chiesto alla società i dettagli sui finanziamenti esteri, le modalità di partecipazione e finanziamento, i dati finanziari e le informazioni sui dirigenti chiave che gestiscono l’azienda.

Xiaomi si è classificata al primo posto nelle vendite di smartphone in India nel 2021, con una quota di mercato del 24%, secondo Counterpoint Research. La società sudcoreana Samsung si è classificata seconda con una quota del 19%.

Diverse aziende cinesi hanno lottato per fare affari in India a causa delle tensioni politiche a seguito di uno scontro al confine nel 2020. L’India ha citato problemi di sicurezza nel vietare più di 300 app cinesi da allora, comprese app popolari come TikTok, oltre a rafforzare gli standard per le aziende cinesi che investono in India.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Segnalazione di Aditya Kalra a Nuova Delhi; Montaggio di William Mallard, Helen Popper e Mike Harrison

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.