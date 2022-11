In che modo la Dichiarazione del 2024 influenzerà immediatamente Trump e se ripulirà il campo repubblicano

L’ex presidente Donald Trump sembra andare avanti con tutta la sua forza mentre si dirige verso una possibilità Campagna presidenziale 2024 L’annuncio è stato annunciato martedì sera nel suo club Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida.

Nonostante il coro di appelli pubblici e privati ​​degli ultimi giorni da parte di diversi alleati di Trump che hanno esortato l’ex presidente a posticipare il suo annuncio fino a dopo il 6 dicembre. Elezioni al ballottaggio del Senato in Georgia – che probabilmente determinerebbe la maggioranza al Senato – Trump sembra andare avanti con quello che chiama il suo “proprio annuncio”.

Una fonte vicina all’ex presidente ha detto a Fox News che Trump “farà un annuncio martedì” indipendentemente dai consigli di alcune persone nell’orbita dell’ex presidente. “Sono sicuro che è quello che farà.”

“Il presidente Trump annuncerà martedì che si candiderà alla presidenza. Sarà una pubblicità molto professionale, molto contraffatta”, ha detto venerdì Jason Miller, un alto funzionario nelle campagne dell’ex presidente 2016 e 2020 in un programma radiofonico di l’ex consigliere senior di Trump Stephen Bannon.

Crescono le richieste per Trump di ritardare la dichiarazione del 2024 fino a dopo Ronov Georgia

Trump si è allontanato dalle critiche di molti repubblicani che sostengono che il sostegno dell’ex presidente ai lealisti di estrema destra MAGA alle primarie del GOP ha danneggiato il partito nelle elezioni generali di martedì, riducendo notevolmente la potenziale ondata rossa. Trump ha detto a Fox News Digital in un’intervista mercoledì che i suoi piani per fare un “grande” annuncio martedì non sono cambiati.

Quello che Trump ha detto a FOX NEWS sul suo potenziale annuncio per il 2024

“Abbiamo avuto un enorme successo” ha detto Trump Brock Singman di Fox News Digital, aggiungendo “Perché dovrebbe cambiare qualcosa?” In riferimento al suo imminente annuncio.

Ma se l’ex presidente annuncerà ufficialmente la campagna 2024, avrà ripercussioni immediate su ciò che Trump può e non può fare andando avanti.

Le leggi sul finanziamento della campagna inizieranno immediatamente, limitando le donazioni che può accettare dai singoli donatori e limitando il modo in cui l’enorme fondo di guerra che il Comitato di azione politica di Save America ha creato negli ultimi due anni può essere utilizzato.

Indicando lo status di Trump come il politico più popolare e influente del Partito Repubblicano, la più feroce raccolta fondi di base e l’attuale leader schiacciante nel sondaggio per la nomina repubblicana dell’inizio del 2024, il consigliere senior di Trump Corey Lewandowski ha esortato Trump ad aspettare fino all’annuncio del 2024.

Lewandowski, che ha condotto la storica campagna per le primarie presidenziali del 2016 di Trump ed è rimasto vicino all’ex presidente, ha detto.

Il giorno delle elezioni del 2022 è finito e arriva la corsa alla Casa Bianca del 2024

L’annuncio di Trump taglierà anche il supporto Comitato Nazionale Repubblicano (RNC), che dovrebbe rimanere neutrale nella fiorente corsa alla nomina presidenziale repubblicana. La FNC ha speso milioni per alcune delle enormi fatture legali di Trump.

Fonti dell’astronomia politica di Trump hanno detto a Fox News che i suoi principali aiutanti a Mar-a-Lago stanno esortando Trump a portare avanti l’annuncio. Tra i vantaggi che vedono nell’annuncio di inizio 2024 c’è il potenziale per liberare il campo da alcuni potenziali concorrenti per la nomination.

Ma alcuni eminenti repubblicani si fanno beffe dell’idea che l’annuncio di Trump potrebbe mettere fuori gioco altri potenziali contendenti.

Martedì il governatore repubblicano Chris Sunono del New Hampshire ha dichiarato a Fox News Digital che l’annuncio di Trump “non pone le basi… Chiunque voglia correre continuerà a correre”.

Suono, che da solo non ha escluso del tutto un’offerta alla Casa Bianca, ha affermato che “chiunque pensi che sia un’idea intelligente annunciare … una possibile candidatura presidenziale dopo le elezioni ma prima di Natale, quello è il momento peggiore che potrebbe fare.”

Non è solo Sununu.

Diversi strateghi repubblicani che hanno parlato con Fox News hanno evitato l’idea che l’annuncio di Trump avrebbe scoraggiato potenziali rivali di alto profilo come l’ex vicepresidente Mike Pence, l’ex segretario di Stato Mike Pompeo o i governatori. Ron DeSantis dalla FloridaO Glenn Youngkin della Virginia o Larry Hogan del Maryland.

Pur riconoscendo che Trump è “ovviamente il peso massimo. È il pezzo grosso in campo”, il consigliere repubblicano di lunga data David Kuchel ha detto che l’ex presidente “non libererà il campo:

Ma Kuchel, un veterano di diverse campagne presidenziali del GOP, ha predetto che l’annuncio di Trump “accelererebbe i tempi delle persone per decidere se andare o meno. Penso che alcune persone diranno che non si candideranno perché Trump è in giro. Ma lui” ne avrò uno o più.” Più che concorrenti seri si imbatteranno in esso.”

Trump Mocks Un altro potenziale oppositore del GOP nel 2024, afferma il governo della Virginia. Nome Yongkin "Suoni cinesi"

“Immagino che entro la fine del primo trimestre del 2023 probabilmente sapremo chi sta davvero andando”, ha detto Kuchel.

L’annuncio di Trump potrebbe anche portare a una nuova ondata di attacchi da parte dell’ex presidente ai suoi potenziali rivali per la nomination, che erano un punto fermo di Trump nella battaglia per la nomina presidenziale repubblicana del 2016.

Trump ha preso di mira ripetutamente la scorsa settimana DeSantis, che ha vinto una schiacciante rielezione martedì in Florida, e durante il fine settimana ha anche estromesso Yongkin. Ma gli attacchi verbali dell’ex presidente sembrano essere falliti e hanno suscitato critiche conservatrici.

PRIMO SULLA VOLPE: Preparati per la prima 204a teleconferenza principale del GOP

Insieme all’annuncio di Trump, la settimana successiva al midterm vedrà anche il primo vero e proprio Republican Cattle Call del 2024.

Il primo è l’incontro invernale annuale della Republican Governors Association, che si terrà quest’anno vicino a Orlando, in Florida. Tra i partecipanti che hanno affermato di prendere in considerazione un’offerta per la Casa Bianca o che sono visti dai meteorologi politici come potenziali contendenti ci sono DeSantis, Youngkin della Virginia e Kristi Noem della Virginia. Sud Dakota Hogan, così come Sununo e Asa Hutchinson dell’Arkansas e Pete Ricketts del Nebraska.

Questo fine settimana, come riportato per la prima volta da Fox News alla fine del mese scorso, 11 politici del GOP che i critici considerano potenziali o potenziali contendenti per la nomination del GOP 2024 parteciperanno alla riunione annuale della leadership della Republican Jewish Coalition (RJC) a Las Vegas.

Sono Pence, Pompeo e Haley, i senatori Ted Cruz del Texas, Rick Scott della Florida, Tim Scott della Carolina del Sud, Bill Hagerty del Tennessee, DeSantines, Hogan e Sono e l’ex governatore Chris Christie del New Jersey