Una donna iraniana muore dopo essere stata trattenuta dalla “polizia morale”

Una donna iraniana caduta in coma all’inizio di questa settimana dopo essere stata trattenuta dalla cosiddetta “polizia morale” è morta venerdì, secondo quanto riportato dai media statali, in un caso che ha suscitato indignazione per l’applicazione sempre più rigorosa da parte del governo di un codice di abbigliamento altamente conservatore per donne. Mojjan Amini, la madre di Amini, ha dichiarato martedì in un’intervista a Radio Farda che la donna, Mahsa Amini, 22 anni, è stata arrestata martedì nella capitale Teheran da membri dell’Orientation Patrol, un’unità speciale che fa rispettare l’abito islamico obbligatorio codice in Iran. Giovedì. “Abbiamo sentito che era in coma”, ha detto sua madre poche ore dopo l’arresto.

Ha detto: “Hanno ucciso il mio angelo”. in un’intervista Venerdì con BBC Persian.

La polizia ha detto che Amini ha subito un infarto dopo essere stato portato in un centro di “educazione e consulenza” della polizia, hanno detto i media statali. La sua famiglia ha insistito sul fatto che non avesse precedenti problemi di salute e gli attivisti hanno confermato che potrebbe essere stata picchiata dalla polizia. Venerdì, mentre a Teheran sono scoppiate sporadiche proteste per la morte, il ministero dell’Interno ha ordinato l’apertura di un’indagine che, secondo quanto riferito, era stata ordinata dal presidente iraniano Ibrahim Raisi.

Il velo e altri abiti conservatori, noti come hijab, sono obbligatori per le donne dalla rivoluzione del 1979 in Iran. Raisi, un religioso intransigente entrato in carica l’anno scorso, ha chiesto una rigorosa applicazione del codice di abbigliamento. Negli ultimi tempi le pattuglie di orientamento sono diventate sempre più decise, con i loro caratteristici camion a strisce verdi che sono apparsi in una serie di video diventati virali online e hanno suscitato indignazione, incluso uno del mese scorso che sembrava mostrare una donna detenuta. viene lanciato da un’auto in corsa. READ Justin Trudeau ha suscitato indignazione dopo aver accusato i conservatori di sostenere la svastica

altro Mostra l’ultimo video Una madre sta davanti a un camion mentre sua figlia è dentro cercando di impedirle di muoversi mettendo le mani sul cofano.

La repressione del governo ha scatenato un movimento di protesta durante l’estate da parte di donne iraniane che si sono fotografate senza velo e hanno pubblicato le foto sui social media.

Amini, una donna curda dell’Iran occidentale, era in visita a Teheran con suo fratello quando è stata arrestata, ha detto sua madre. Non è chiaro cosa abbia innescato il controllo della polizia sui suoi vestiti, ma è stata arrestata non appena è uscita dalla stazione della metropolitana di Teheran.

“Mio figlio li sta pregando di non farlo”, ha detto la madre. “Dice: ‘Siamo estranei a Teheran, non conosciamo nessuno, non prenderlo'”, ha detto la madre. “Ma hanno picchiato mio figlio e preso mia figlia”.

Il video è stato spostato dai media iraniani Venerdì, Amini si sarebbe presentato alla stazione di polizia. Nel video, che è stato montato, la si vede in un grande salone pieno di donne, seduta per un momento, poi avvicinarsi a un’altra donna che sembra una figura autoritaria e indicando gli abiti di Amini, toccandole il velo prima di voltarsi dall’altra parte. Amini può quindi essere vista portarsi le mani al viso, poco prima di crollare su una sedia.

Le immagini di Amini in ospedale, in esilio, si sono diffuse sui social e hanno suscitato tristi reazioni da parte di attivisti, celebrità e personalità politiche riformiste. In una pubblicazione, Asghar Farhadi, un importante regista iraniano, ha scritto: “Facciamo finta di dormire di fronte a questa oppressione senza fine. Siamo tutti complici di questo crimine”. READ Le forze di pace delle Nazioni Unite aprono il fuoco nella Repubblica Democratica del Congo, provocando numerose vittime | Notizie delle Nazioni Unite

Dopo la sua morte, le forze di sicurezza si sono scontrate con le persone davanti all’ospedale Al-Kasra di Teheran, a nord della capitale, dove è stata curata Amini, secondo i video diffusi sui social media. Alcuni video mostravano anche manifestanti vicino a piazza Argentina che cantavano contro il leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei.

Khamenei è un assassino. “Il suo governo non è valido”, cantavano.