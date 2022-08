La visita di Pelosi a Taiwan – Ultime: il funzionario di Biden afferma che Stati Uniti e Cina “non sono sull’orlo della guerra” mentre il presidente della Camera se ne va

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, l’ammiraglio John Kirby, è apparso mercoledì a Good Morning America e ha affermato che, nonostante i commenti della Cina in risposta alla visita del presidente della Camera Nancy Pelosi a Taiwan, gli Stati Uniti e Pechino non erano “al limite”.

Il signor Kirby ha detto che non “crede che siamo sull’orlo del baratro in questo momento, e non c’è certamente alcun motivo per cui qualcuno parli di essere sull’orlo per andare avanti”.