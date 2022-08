Questo venditore di vapore sono sopravvissuti ai vampiri con le pistole

immagine : così così

Sopravvissuti ai vampiri è un gioco roguelike gotico molto semplice che si è insinuato in Steam Early Access alla fine del 2021. All’inizio di quest’anno, era Ho iniziato ad esplodereil gioco che permette Sei Da allora “Be Bullet Inferno” ha raccolto oltre 100.000 recensioni positive. Ora ha un fratello dell’anima di nome 20 minuti all’alba Questo solleva tutte le domande importanti: e se Sopravvissuti ai vampiri Aveva pistole? La risposta è che sarà un altro successo su Steam.

Anche se non è grande come Sopravvissuti ai vampiriE il 20 minuti all’alba Sono stato in grado di forgiare il successo del primo grazie a piccoli ma significativi ritocchi alla sua formula di base. Entrambi i giochi ruotano intorno a una mappa 2D nel tentativo di sopravvivere a un’orda di nemici mentre negoziano un flusso costante di scambi casuali di aggiornamento. Ma dov’è la lotta Sopravvissuti ai vampiri È automatico al 99%, 20 minuti all’alba Funziona come uno sparatutto a due stick con proiettili a camera limitata e animazioni di ricarica regolari.

Creato in pochi mesi dallo sviluppatore solista Flanne e rilasciato a giugno, è basato sull’horror ma scambia pixel art in stile 8-bit per vibrazioni anime lo-fi. Anche la curva di difficoltà è più ripida. Ti muovi più lentamente mentre spari, la ricarica richiede tempo e, invece di un misuratore di punti ferita, la tua vita è rappresentata da alcune icone separate del cuore (complete di vene e un battito regolare). In questo caso, più sfida significa più efficacia, e dove Sopravvissuti ai vampiri A volte può sembrare un guerriero robot, 20 minuti all’alba Richiede una vigilanza più costante, soprattutto all’inizio di ogni nuovo round.

Trailer del gioco 20 minuti fino all’alba

All’inizio hai abbattuto sciami di creature dall’aspetto demoniaco e alberi demoniaci. Doccioni serpentini successivi Unisciti al mix e agli incontri con i mini boss che richiedono di cambiare tattica . Raccogliere le rune che hanno lasciato ti consente di salire di livello E guadagna potenziamenti come pugnali di ghiaccio magici, mini draghi e, naturalmente, più proiettili e una maggiore diffusione per le tue pistole (le rune al di fuori di ogni corsa vengono anche spese per permessi sbloccabili e potenziamenti). All’inizio i nemici impiegano più tempo per uccidere, a volte 20 minuti all’alba Può sembrare più duro intorno ai bordi di Gocciolamento di dopamina senza soluzione di continuità Sopravvissuti ai vampiriMa la maggiore sensazione di controllo sul mio personaggio e ogni round mi fa tornare indietro.

Il AdeCome il meta progresso È ancora il posto più divertente e i livelli più alti arrivano prima e più spesso. C’è anche un sacco di personaggi aggiuntivi e armi iniziali da sbloccare che danno più spazio per sperimentare. Come suggerisce il nome, stai cercando di sopravvivere all’orologio che sta contando alla rovescia da 20 minuti (Sopravvissuti ai vampiri Dura fino al 30° minuto. C’è anche una modalità zip di 10 minuti in cui puoi sperimentare l’intero corso della sopravvivenza della folla in metà del tempo.

È normale che alcuni sottogeneri di giochi funzionino costantemente molto bene su Steam. ancora sveglio, 20 minuti all’alba‘S Degno di nota l’aumento del meteorite. Chris Zukowski Segnala un mini-corso completo sul suo blogmostra come ha fatto tutte le mosse giuste per sfruttare una scia sfolgorante Sopravvissuti ai vampiri. Ma presto fa notare che ha funzionato solo per questo 20 minuti all’alba È un gioco divertente che offre la sua interpretazione intelligente della formula. Così e così stava lavorando per onorare Tattiche di Final Fantasy Chiamata Tattiche Spiritlink Per cinque anni, quando ha fatto il perno, ora dedica tutto il suo tempo a continuare ad aggiornare il suo sorprendente successo.

تحديث 0.7.4 È appena arrivato il 30 luglio, aggiungendo un nuovo personaggio chiamato Luna che può usare i buchi neri per controllare folle di nemici. Come l’ispirazione per l’accesso anticipato, è come se 20 minuti all’alba Continuerà a migliorare.