Il Lunar Orbiter in Corea del Sud cattura visioni irreali della Terra

Il Danuri Lunar Orbiter ha catturato questa visione della Terra. immagine : curry

Di cui Situata nell’orbita lunare bassa, la prima missione lunare della Corea del Sud ha catturato uno scorcio unico della Terra che si alza da dietro la nostra superficie craterizzata. satelliti naturali.

il Esploratore lunare coreano (KPLO)noto anche come Danuri, ha inviato bellissime foto in bianco e nero della Terra catturato da Telecamera HD. Le due foto sono state scattate il 24 e 28 dicembre rilasciato dal Korea Aerospace Research Institute lunedì.

immagine : curry

Le immagini mostrano la solenne Terra in lontananza, mentre la superficie polverosa della Luna è in primo piano. Dal nostro punto di osservazione sulla Terra, spesso vediamo la luna sorgere sopra la superficie del nostro pianeta. Ma le immagini scattate da Danori dall’orbita lunare forniscono una visione inaspettata del nostro pianeta che brilla dietro la superficie lunare.

Danori ha preso il sopravvento La prima foto quando lo era 77 miglia (124 chilometri) sopra la superficie lunare e la seconda quando lo era Si trova a circa 213 miglia (344 chilometri) sopra la sua superficie.

immagine : curry

Danuri è stato lanciato il 5 agosto a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9, segnando il primo deep della Corea del Sud missione spaziale. Il 17 dicembre, la navicella ha completato il suo primo moonwalk manovra di inserimento in orbita f entrato in orbita attorno alla luna.

La sonda da 1.100 libbre (500 chilogrammi) è dotata di quattro strumenti scientifici costruiti localmente, oltre a una fotocamera della NASA per catturare viste della superficie lunare. Dalla sua orbita bassa, Danuri esplorerà le regioni in ombra della Luna, che potrebbero contenere ghiaccio d’acqua.

Con il lancio di Danuri, la Corea del Sud spera di far avanzare l’esplorazione lunare, L’orbiter è progettato per individuare potenziali siti di atterraggio per future missioni sulla Luna. Anche la Corea del Sud vuole Il lancio del lander e del rover, nonché di un altro orbiter, per la seconda fase della missione.

