Android Automotive sta diventando mainstream: una recensione del nuovo sistema di infotainment di General Motors

Android Automotive, il sistema operativo di Google per auto, è stato storicamente un punto debole e pochi hanno avuto un profilo così alto come Stella Polare 2 L’ho usato. Ora, però, Android Automotive sta diventando mainstream e stiamo iniziando a vedere alcune delle più grandi case automobilistiche implementare il sistema operativo di Google su intere linee.

Oggi esaminiamo il GMC Yukon del 2022, ma questo è l’Android di GM per le auto e lo vedrai introdotto nella maggior parte della gamma GM in futuro. Stessa configurazione di base Hummer EV1E, con tutte le parti coinvolte in corso in GM, aspettati di vedere questo sistema apparire su Chevys, GMC, Cadillac e Buick. con Ford e Honda Passa ad Android Automotive nel prossimo futuro Il sistema operativo per auto di Google sarà presto onnipresente.

Togliamoci di mezzo il solito disclaimer: questo articolo Non Informazioni su Android Auto, l’app mobile connessa di Google e concorrente di Apple CarPlay. Android le autoscritto per intero (a volte descritto come “Google costruito“, significa che l’auto è uno dei grandi dispositivi Android. Un computer esegue il sistema di infotainment dell’auto e quel computer esegue Android. Anche se hai un iPhone in tasca, non cambierà il sistema operativo in esecuzione sulla tua auto (supporta CarPlay, con quello). Per la maggior parte dei modelli, acquistare un GM significa acquistare un’auto Android. Durante l’installazione verrà visualizzato un messaggio pop-up sullo schermo che dice: “Utilizzando questo veicolo, accetti i termini di Google del servizio.”

Questa è una delle prime schermate visualizzate dall’auto dopo un nuovo ripristino. Se non vuoi accettare i Termini di servizio di Google, contatta Uber. Ron Amedeo

Non ottieni molto in termini di opzioni sulla privacy. Probabilmente non impedirai mai ad app come Google Maps di utilizzare la tua posizione. Ron Amedeo

L’idea qui è piuttosto logica. I consumatori vogliono che il sistema di infotainment di un’auto assomigli e funzioni più come uno smartphone, quindi perché non caricare l’auto con un sistema operativo per smartphone? Quindi, ottieni tutta la navigazione fluida basata su touchscreen per una navigazione rapida che le persone si aspettano da un computer moderno. Android Automotive è un sistema operativo benedetto da Google e, proprio come le compagnie telefoniche, produttori come Ford, GM e Volvo firmano accordi con Google per concedere in licenza il sistema operativo e una serie di app Google. Questa macchina ha Google Maps, che è probabilmente la più grande killer app nel settore automobilistico. Puoi anche ottenere comandi vocali dall’Assistente Google e dal Google Play Store per auto, consentendo un facile accesso ad app come Spotify e altri lettori multimediali.

annuncio pubblicitario

Hardware: quattro schermi, tre sistemi operativi

Revisionare il computer di un’auto è una proposta strana perché l’hardware è sempre molto obsoleto. Ci vogliono circa cinque anni per sviluppare un’auto e quando finalmente le auto arrivano sul mercato, i computer non sono poi così entusiasti. L’hardware per la nostra auto Android – chiamato internamente “General Motors Infotainment 3.7” o “gminfo37” – è un SoC Intel Atom A3960 di 5 anni con Intel HD Graphics 500, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria flash.

Questo non è unicamente un problema specifico di GM, e la stessa CPU è nella Polestar 2, sebbene quel sistema abbia solo 4 GB di RAM, quindi classificheremo entrambe le auto come “dispositivi Android Automotive di prima generazione”. Tuttavia, l’età dei dispositivi è evidente. Android Automotive non ti consente di caricare app su un’auto di produzione, ma puoi cercarle Punteggi di Atom A3960 GeekbenchE vedrai che il computer in questa macchina da 78.000 dollari è… Difficilmente più veloce Dal Raspberry Pi da $ 35. GMC Yukon e Polestar 2 sono entrambi dotati di una delle CPU più lente che puoi acquistare oggi in qualsiasi fattore di forma.

Sono sicuro che Atom A3960 ha superato un lungo processo di certificazione per garantire che possa resistere al calore e alle vibrazioni di un ambiente di veicoli difficili, ma è deludente vedere GMC spedire quelle che sono essenzialmente parti di PC dal 2016. Anche se sono cinque anni di hardware ritardi, è inevitabile.L’azienda potrebbe aver iniziato con hardware Intel 2016 di fascia media o alta invece di parti Atom economiche.