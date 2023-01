I talebani rispondono al commento dei “pezzi degli scacchi” sull’uccisione dell’Afghanistan

Questa foto scattata il 31 ottobre 2012 mostra il principe Harry britannico che conduce controlli pre-volo mattutini sulla traiettoria di volo controllata dagli inglesi a Camp Bastion nella provincia di Helmand, in Afghanistan, dove prestava servizio come pilota di elicotteri Apache/mitragliere con Army 662 Square Piede Aeronautica.

Haqqani ha aggiunto: “Le nostre persone innocenti erano pezzi degli scacchi per i vostri soldati, leader militari e politici. Eppure siete stati sconfitti nel gioco del ‘quadrato’ in bianco e nero”.

Il leader talebano Anas Haqqani ha risposto alle osservazioni su Twitter, scrivendo: “Signor Harry! Quelli che lei ha ucciso non erano pezzi degli scacchi, erano esseri umani e avevano famiglie che aspettavano il loro ritorno. Tra gli assassini afgani, non molti hanno la decenza per rivelare la loro coscienza e confessare i loro crimini di guerra.” lo commise.”

“Non è stato qualcosa che mi ha fatto piacere, ma non mi sono nemmeno vergognato”, ha scritto il principe. La CNBC non ha né visto né potuto ottenere una copia del libro.

Secondo estratti del libro citato da Sky News, che ha ottenuto una copia, Harry ha affermato di non vedere i combattenti come “persone” ma come “pezzi degli scacchi” che avrebbe rimosso dalla scacchiera.

Il tanto atteso libro, scritto negli anni dopo che Harry e sua moglie Meghan Markle hanno lasciato i loro ruoli nella famiglia reale britannica, è stato accidentalmente messo in vendita in Spagna diversi giorni prima della sua data di uscita ufficiale.

Harry prestò servizio nell’esercito britannico per 10 anni, raggiungendo il grado di capitano. Ha prestato servizio in due tournée in Afghanistan, prima nel 2007-2008 come controllore aereo avanzato, e successivamente nel 2012-2013 come pilota di elicotteri d’attacco.

Il leader talebano non è l’unico arrabbiato per le osservazioni di Harry. La notizia ha suscitato un contraccolpo anche da parte di ex membri dell’esercito britannico, che vivono in gran parte secondo la cultura di non parlare o vantarsi delle vite che hanno preso in combattimento.

“Ti voglio bene #Principe Harry Ma devi stare zitto! Ben McBain, un ex Royal Marine che ha prestato servizio con Harry in Afghanistan, ha scritto giovedì su Twitter che “ti fa pensare alle persone con cui esce”. Se le persone fossero state così gentili, qualcuno gli avrebbe detto di smetterla”.

Il colonnello Richard Kemp, un ex alto ufficiale dell’esercito che ha comandato le forze britanniche in Afghanistan nel 2003, ha descritto i commenti di Harry come “sconsiderati” e potenzialmente pericolosi.

“Forse le parole di Harry erano sbagliate per due motivi”, ha detto Kemp in un’intervista a Sky News. “Uno è che il suo suggerimento di aver ucciso 25 persone avrebbe riconvinto coloro che desideravano fargli del male”.