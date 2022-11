Cinque giochi Ratchet & Clank in arrivo su PlayStation Plus Premium questo mese

Sony e Insomniac hanno annunciato l’aggiunta di cinque giochi Ratchet & Clank a PlayStation Plus Premium come parte della loro “Serie” Festeggiando il 20° anniversariooltre ad aggiungere nuovi cosmetici a Ratchet & Clank: Rift Apart.

La serie Ratchet & Clank ha già parecchi giochi su PlayStation Plus Premium, come PlayStation 3 A Crack in Time e Into the Nexus. Ora, le console PS3 ottimizzate per i giochi PlayStation 2 originali, così come Tools of Destruction, si uniranno al servizio in abbonamento il 15 novembre. Le nuove aggiunte includono:

Domande e rumore

Ratchet e Clank: Andare al Commando

Ratchet & Clank: il top del tuo arsenale

Domande e rimbombi: un vicolo cieco

Domande e rumore del futuro: strumenti di distruzione

Oltre ai giochi PlayStation Plus Premium, Ratchet & Clank: Rift Apart riceve un aggiornamento come parte della celebrazione dell’anniversario, che include cinque nuovi set di armature per Ratchet e Rivet basati su diversi giochi nella storia della serie.

Una delle serie di giochi PlayStation più longeve, il franchise di Ratchet & Clank è iniziato su PlayStation 2 dopo che Insomniac si è allontanato dalla serie originale di Spyro the Dragon. Successivamente, la serie è stata un pilastro della generazione PlayStation 3 con i sottogruppi Future. La PlayStation 4 aveva un solo gioco, a Remake del gioco originale quello lanciato Accanto a un film teatrale .

Al di fuori di Ratchet & Clank, Insomniac sta lavorando alla serie Spider-Man, con Spider-Man 2 ambientato su PS5 L’anno prossimo .

Kenneth Shepherd è uno scrittore che si occupa di giochi, intrattenimento e stranezze su Internet. Lo trovate su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweetAscolta un podcast di videogiochi retrospettivo ogni due settimane Normandia FMche attualmente copre Cyberpunk 2077.