No Hitter World Championship: quattro lanciatori Astros si alleano con gli Empty Phillies per la seconda Fall Classic Ever n

Gli Houston Astros hanno battuto i Philadelphia Phillies in gara 4 delle World Series mercoledì sera per 5-0 fino a quando la serie non ha raggiunto 2-2, e lo hanno fatto in modo storico: la star di Houston Christian Javier e tre lealisti messi insieme. Solo il secondo senza battitore nella storia del Campionato del Mondo.

Javier, 25 anni, destrorso, ha lavorato i primi sei round senza permettere un colpo. Da lì, Brian Abreu, Rafael Monteiro e Ryan Presley hanno lanciato le ultime tre gomme senza infortuni per completare lo spettacolo. Lo sforzo combinato è il secondo sforzo nella storia del Campionato del Mondo e il primo dalla partita perfetta di Don Larsen per gli Yankees nel 1956. Inoltre, è la prima squadra MLB post-stagione non competitiva dai tempi di Roy Halladay per i Phillies contro i Reds in Gioco 1 dell’NLDS 2010.

Ora per alcuni spuntini veloci da una serata indimenticabile a South Philly.

Javier aveva il controllo

Questo non è stato il caso di uno spettacolo che non ha avuto successo basato sulla fortuna: Javier possedeva la formazione di Philly in Gara 4. In quei sei round, ne ha segnati nove, ne ha camminati due e ha preso 63 dei suoi 97 colpi. Infligge 25 soffi oltre ai colpi con nome. Ha anche fatto un ottimo lavoro nel limitare il contatto dalla racchetta, poiché nessuno dei battitori Philly è riuscito a colpire la palla con una media prevista a nord di 0,100 fino al sesto inning.

Javier si è appoggiato duramente su una palla veloce in Gara 4, lanciando quattro lead il 72% delle volte. Questo campo base ben consolidato ha permesso a Javier di mantenere Velez in equilibrio con alcuni pattinatori tempestivi. Lo slider è stato il miglior swing e miss di Javier durante Gara 4, ma tutto ha funzionato.

Questa + gemma ALCS per Javier vs. Yankees = storia

Nell’ultimo inizio di Javier in questa post-stagione, ha domato gli Yankees consentendo una corsa da zero a uno in 5 inning e 1/3. Non sorprende che questo tipo di avarizia inesorabile quando si tratta di lasciare che gli scioperi in virgole consecutive inizino non abbia precedenti:

I Phillies lo hanno quasi rotto alle otto

Con due vittorie all’ottavo posto, Jean Segura di Philly ha saltato tutto il pallone veloce sul primo campo di Montero e ha quasi interrotto l’appuntamento degli Astros con la storia. Ecco uno sguardo:

Quella è stata una buona serie di vittorie a dir poco, ma sfortunatamente per Segura e Velez era proprio su Gold Glover Kyle Tucker sulla destra. A quanto pare, la qualità del colpo, ovvero l’angolo di lancio e la velocità di uscita (99 mph nel caso del Segura), funziona quasi sempre:

Tuttavia, non è stato mercoledì sera in Game Four. Sarebbe il knockout di Kyle Schwarber nel terzo inning che ha commesso un fallo sulla prima linea di fondo. Schwarber fece un balzo mentre guardava la mazza.

le coincidenze abbondano

Se stai cercando molti esempi di simmetria che suggeriscono una sorta di grande design, allora sei nel posto giusto. Innanzitutto, sappi che solo nel 2022, questa non è la prima volta che Javier è atterrato per un non battitore, né è la prima volta quest’anno che Velez è uscito dalla parte sbagliata di un non battitore:

E chi ha iniziato con i Phillies quando non sono stati battuti durante la stagione regolare? Questo sarà il 4 gioco di Aaron Nola:

Guardando indietro al no-hitter di Halladay nel 2010, il luogo in cui il battitore non ha fatto è stato il Citizens Bank Park. L’avversario del manager nei playoff di Halladay nessun battitore? Quello sarebbe l’attuale manager di Astros, Dusty Becker.

È stata una grande vittoria per gli Astros

Questo è successo nella partita più importante della stagione di Houston finora. Una sconfitta li avrebbe portati 3-1 più in basso in queste prime sette serie e storicamente avrebbe dato loro solo il 17,9% di possibilità di tornare a vincere la serie. Invece, Javier & Company ha licenziato Houston per un pareggio per 2-2. Ciò significa che ora è praticamente una delle prime tre serie e gli Astros ospiteranno il gioco 6 e potenzialmente un gioco 7. È una grande svolta e i Campionati del Mondo 2022 sono stati rimodellati.