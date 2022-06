Tin Hag deve affrontare un compito difficile e il Man City inizia al West Ham

L’elenco delle partite per la stagione 2022-23 della Premier League è stato pubblicato giovedì, con i campioni in carica del Manchester City al West Ham e il regno del Manchester United di Eric ten Hag che ha iniziato con una partita casalinga contro il Brighton, con un inizio triste. il suo nuovo lavoro.

Il City ha conquistato il titolo 2021-22 in modo straordinario nell’ultima giornata, rimontando da un 2-0 per battere l’Aston Villa 3-2 e battere il Liverpool in una gara emozionante. La squadra di Pep Guardiola è in lizza per diventare la prima squadra della Premier League a vincere il titolo per tre stagioni di fila dal Manchester United nel 2009; La loro campagna inizia al London Stadium, prima di ospitare il neopromosso Bournemouth.

Il primo incontro tra i due migliori giocatori della scorsa stagione arriva il 15 ottobre, quando gli uomini di Guardiola fanno visita ad Anfield, con la partita corrispondente il 1 aprile. La squadra di Jurgen Klopp inizia la sua campagna contro il neopromosso Fulham al Craven Cottage.

Il Manchester United ha subito l’incubo della stagione 2021-22, terminando con il punteggio più basso nell’era della Premier League. Ole Gunnar Solskjaer è stato esonerato a metà stagione e provvisoriamente preso da Ralf Rangnick, lasciando il club quest’estate prima della fine del suo ruolo di consulente di due anni.

Ten Hag è l’ultimo uomo a cercare di fermare la corruzione all’Old Trafford, e ha avuto un inizio difficile allo United. Una partita casalinga contro il Liverpool è la terza partita del club in questa stagione, il 20 agosto. In quella partita della scorsa stagione, la squadra di Solskjaer ha subito la sconfitta più umiliante della sua storia quando il Liverpool ha vinto 5-0.

Le prime 10 partite della campagna dello United includevano anche viaggi a Leicester e Everton Oltre a visitare l’Arsenal. Il primo derby di Manchester della stagione arriva il 1 ottobre all’Etihad, con la partita dell’Old Trafford il 14 gennaio.

La stagione 2022-23 inizia con il Crystal Palace contro l’Arsenal venerdì 5 agosto, seguito da un altro programma di sette partite sabato, tra cui l’Everton guidato da Frank Lampard, che ospita l’ex Chelsea.

Il Tottenham guidato da Antonio Conte ha battuto l’Arsenal guidato da Mikel Arteta ottenendo il posto rimanente in Champions League la scorsa stagione, e la squadra si apre con una partita casalinga contro il Southampton, con il primo derby nord londinese della stagione negli Emirati il ​​1 ottobre.

Partite di club 2022-23

La Premier League è al suo 30esimo anno dalla sua nascita nel 1992 e la nuova stagione sta prendendo una forma diversa dalle precedenti campagne, con il campionato sospeso a novembre a causa della Coppa del Mondo in Qatar. Le partite della finale pre-torneo del campionato si svolgeranno dal 12 al 13 novembre e la FA ha presentato una richiesta formale alla Premier League chiedendo che le partite tra i Big Six non siano programmate per il fine settimana prima dell’inizio della Coppa del Mondo, secondo fonti. ha detto ESPN.

Non ci sono competizioni Big Six questo fine settimana, con il City che ospita il Brentford, il Liverpool che ospita il Southampton, il Chelsea che ospita il Newcastle, il Tottenham che ospita il Leeds e l’Arsenal in viaggio verso il Wolverhampton e lo United per affrontare il Fulham al Craven Cottage.

La finale di Coppa del Mondo si terrà il 18 dicembre. La Premier League torna il 26 dicembre con un programma completo di partite tra cui il Liverpool allo Steven Gerrard Stadium, l’Aston Villa, il Leeds contro il Manchester City e il derby londinese tra Arsenal e West Ham. Il prossimo round di partite non sarà fino a Capodanno in questa stagione, per alleggerire il carico di lavoro per le squadre post-Mondiali.

Altrove il giorno dell’inaugurazione, il Nottingham Forest, che è tornato in First Division per la prima volta in 23 anni, ha iniziato con una trasferta a St James’ Park per affrontare il Newcastle, mentre il Bournemouth ospita i nuovi ragazzi dell’Aston Villa.

Le partite sono soggette a modifiche, a causa della trasmissione delle partite per scopi televisivi e di come le squadre possono progredire nelle coppe nazionali ed europee.