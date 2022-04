I Duke Blue Devils hanno nominato Jay Lucas dei Kentucky Wildcats come loro assistente allenatore di basket maschile

L’allenatore di basket maschile di Duke John Scheer assumerà Jay Lucas del Kentucky come assistente allenatore, hanno detto a ESPN venerdì fonti.

Lucas è il primo inquilino di basket non Duke da quando Mike Krzyzewski ha nominato Tim O’Toole come assistente allenatore nel 1995.

È il terzo e ultimo assistente della prima squadra di Scheyer alla Duke, unendosi a Chris Carrawell e Amile Jefferson. Carrawell è stato assistente allenatore di Krzyzewski dal 2018, mentre Jefferson è stato promosso a Direttore del Player Development Center. Shire ha anche nominato l’allenatore di Elon Mike Schrag come assistente speciale del capo allenatore.

Lucas, 33 anni, è considerato uno dei migliori giovani assistenti allenatori del paese. Figlio del giocatore e allenatore di lunga data della NBA John Lucas, ha giocato a pallone al college in Florida e Texas prima di una breve carriera. Ha poi trascorso sette stagioni sotto Rick Barnes e Shaka Smart in Texas prima di trasferirsi in Kentucky come assistente allenatore le ultime due.

“Conosco la famiglia Lucas da 25 anni e ho seguito la carriera di Jay come giocatore e allenatore”, ha detto l’allenatore del Kentucky John Calipari quando ha assunto Lucas nel 2020. Si sa molto di questo programma. Sono sempre stato colpito dal lavoro che ha svolto e dalle relazioni che ha creato. Jay è un altro ragazzo che è rispettato da tutti per la sua etica del lavoro e il primo approccio dei suoi giocatori. Sarebbe un’ottima aggiunta”.

Lucas, nato a Houston, è ben collegato con il Texas. Durante la sua permanenza in Kentucky, ha aiutato a ottenere prodotti del Texas Damon CollinsE ruota di viaggio e Kason Wallace. Era anche il contatto principale per la guardia a cinque stelle Ty Washington Jr.. E ha aiutato a selezionare i potenziali primi dieci cheddon tagliente.

Il noleggio è stato segnalato per la prima volta da 247Sports.