Jalen Brunson e New York Knicks concordano un prolungamento del contratto di quattro anni: Fonte

LAS VEGAS – Jalen Brunson ha deciso di rinnovare il suo contratto a lungo termine con i New York Knicks.

Una fonte della lega ha confermato a Reuters che Brunson e l’organizzazione avevano concordato di estendere il contratto per quattro anni per 156,5 milioni di dollari. L’atletaIl contratto entrerà in vigore nella stagione 2025-26 e includerà una player option nel quarto anno. ESPN è stata la prima a dare la notizia.

Il centrocampista ha preso in considerazione la possibilità di un prolungamento del contratto per diversi mesi, anche se a New York non è stato permesso di offrirglielo fino al 12 luglio, esattamente due anni dopo aver firmato il suo attuale contratto con la squadra. Ma anche se tecnicamente Bronson non aveva visto l’accordo, sapeva cosa sarebbe successo. Il suo nuovo contratto, di prossima conclusione, rappresenta la più grande estensione consentita che New York possa offrire.

Sebbene New York abbia offerto tutto ciò che poteva per un prolungamento del contratto, firmare nuovamente ora non era la strada più redditizia che Brunson avrebbe potuto scegliere. Se avesse aspettato fino al 2025 per firmare un nuovo contratto, avrebbe avuto diritto a un contratto massimo, con un valore previsto di 269 milioni di dollari in cinque anni. Ma altre circostanze hanno spinto Bronson a scegliere un accordo che gli garantisse una somma minore, pari a circa 113 milioni di dollari.

Piace L’atleta Nel dettagliarlo all’inizio di questa settimana, Bronson si è concentrato su due fattori: sicurezza e vittoria.

La proroga garantisce oggi una somma fino a nove cifre. Nel frattempo, accettare un importo inferiore ora aiuterebbe gli sforzi dei Knicks per rimanere sotto il secondo limite nel 2025-26.

Ridurre i costi non significa risparmiare denaro ai proprietari dei club. Il nuovo contratto collettivo è il più restrittivo di qualunque altro nella storia della lega. Ora, i costi sono così alti che stanno prosciugando le risorse del team building.

Il basso stipendio annuale di Brunson potrebbe aiutare i New York Knicks a scendere al di sotto del secondo livello, soprattutto nel 2025-26, quando si prevede che sarà di 207,8 milioni di dollari. Se New York supera i 207,8 milioni di dollari di stipendio, perderà l’accesso all’eccezione di livello medio, alle eccezioni commerciali, e non sarà in grado di effettuare vari tipi di scambi. Un’organizzazione che aspira a vincere il campionato avrà poche possibilità di migliorare le proprie prestazioni.

L’estensione è un’altra grande mossa per i Knicks, che hanno scambiato cinque scelte al primo turno, comprese quattro scelte non protette, per Mikal Bridges all’inizio della stagione.

Brunson, 27 anni, è entrato a far parte della squadra All-Star per la prima volta nel 2023-24, anche se i suoi successi non sono finiti qui. È arrivato quinto nella votazione MVP e ha creato la sua seconda squadra All-Star dopo aver aiutato i Knicks a ottenere 50 vittorie e finire secondo nella Eastern Conference. Con una serie di infortuni, New York ha perso contro gli Indiana Pacers nel secondo turno dei playoff.

Brunson ha segnato una media di 28,7 punti, 3,6 rimbalzi e 6,7 assist. Si è classificato quarto nella NBA per punteggio.

