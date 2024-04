Bastano 99 centesimi per chiudere tutti i 371 negozi

Acquista a soli 99 centesimi a San Clemente. (Foto d'archivio/SCNG)

Scritto da Alicia Clanton | Bloomberg

Il rivenditore discount 99 Cents Only Stores LLC ha annunciato giovedì l'intenzione di ridimensionare le sue operazioni commerciali in un comunicato stampa.

Secondo il comunicato, la società ha stipulato un accordo con Hilco Global per cedere merce e disporre di alcuni impianti, arredi e attrezzature in tutti i suoi 371 negozi, a partire dal 5 aprile. Hilco Real Estate gestisce la vendita del patrimonio immobiliare della società, sia di proprietà che in locazione, in Arizona, California, Nevada e Texas, si legge nel comunicato.

99 Cents ha nominato Chris Wells, amministratore delegato di Alvarez & Marsal, responsabile della ristrutturazione, mentre Mike Simoncic, amministratore delegato ad interim di 99 Cents e amministratore delegato di Alvarez & Marsal, si dimetterà.

“Purtroppo, gli ultimi anni hanno presentato sfide significative e durature nell’ambiente del commercio al dettaglio, compreso l’impatto senza precedenti della pandemia di COVID-19, lo spostamento della domanda dei consumatori, l’aumento dei livelli di deflazione, le persistenti pressioni inflazionistiche e altri ostacoli macroeconomici, che hanno tutti avuto conseguenze. “ha avuto un impatto sull'ambiente di vendita al dettaglio”, ha affermato. “Ha ostacolato in modo significativo la capacità dell'azienda di operare”, ha affermato Simoncic nella nota.

Bloomberg ha riferito la scorsa settimana che il rivenditore stava valutando la possibilità di dichiarare fallimento poiché era a corto di contanti.

