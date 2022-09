Il CEO di FedEx afferma di aspettarsi che l’economia entri in una “recessione globale”

Così ha detto l’amministratore delegato, che ha assunto la carica all’inizio di quest’anno Il doppio del volume delle spedizioni globali I risultati FedEx deludenti hanno guidato. Ha detto che mentre la società prevedeva un aumento della domanda dopo la chiusura delle fabbriche in Cina a causa della riapertura di Covid, in realtà era diminuita.

“Sono molto deluso dai risultati che abbiamo appena annunciato qui, e il titolo è davvero la situazione generale che stiamo affrontando”, ha detto oggi Subramaniam in un’intervista. soldi matti . “

Il pessimismo del CEO è arrivato dopo FedEx Perdita di ricavi e stime di profitto nel primo trimestre. L’azienda ha anche ritirato la sua guida per l’intero anno.

“Penso di sì. Ma sai, questi numeri non fanno presagire molto bene”, ha detto Subramaniam in risposta alla domanda di Kramer se l’economia fosse “in una recessione globale”.

Fedex Il CEO Raj Subramaniam ha detto giovedì a Jim Kramer della CNBC che crede che una recessione sia imminente per l’economia globale.

Settimana dopo settimana, è successo”, ha detto Subramaniam.

Il CEO ha anche affermato che la perdita di volume è diffusa e che la società ha registrato un calo settimanale dall’Investor Day di giugno.

“Stiamo assistendo a un calo dei volumi in tutti i settori del mondo, quindi abbiamo appena iniziato il secondo trimestre”, ha affermato. “I numeri settimanali non sembrano buoni, quindi supponiamo che a questo punto le condizioni economiche non siano davvero buone”.

In seguito ha aggiunto: “Siamo un riflesso degli affari di tutti gli altri, in particolare dell’economia mondiale di alto valore”.