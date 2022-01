BLOG NFL BAD BEATS: Segui Riders-Bengalis, Patriots-Bill Betting ecc.

Benvenuti al primo giorno dei Playoff Wild Card della NFL.

La prima partita è importante a Las Vegas quando i Raiders affrontano i Bengals a Cincinnati. Successivamente, i New England Patriots giocano nei loro rivali dell’AFC East, i Buffalo Bills.

Aggiorna questo blog durante i giochi e tieni traccia di bad beat, corse dal vivo in movimento, corse part-time e altro ancora.

Aggiornamenti

13:44: I Raiders hanno segnato per primi +135. Touchdown al primo punteggio +155 non sarà denaro. Field goal lungo oltre 46 yard in contanti.

13:43: Daniel Carlson ha segnato 9:23 nel primo quarto per dare ai Raiders il vantaggio nel campo di 47 yard. Linea diretta bengalese -240 (piloti +186), spread -4½, totale 47½.

13:36: Il gioco è in corso. I piloti prendono il calcio d’inizio.

13:10: Ecco come si sono mosse le linee oggi:

Fatture da -4½ a -5

Patriots — Totale da 44 a 43

12:55: Ecco alcuni oggetti di scena che possiamo monitorare oggi Riders-Bengals:

Totale totale: Raiders 20½, Bengala 27½.

Oggetti di scena generali: prima squadra a segnare un gol (Raiders + 135 / Bengal-155); Il primo punteggio sarà Touchdown (sì-180 / no +155); 5½ Touch Down totali (Under 120); Il maggior vantaggio 140 punti; Lunghezza TD 41½ iarde; Short TD 10 yarde (sotto -145); 3½ obiettivi di dominio totali (sotto -155); Il bersaglio sul campo più lungo è di 46 iarde; La partita andrà ai supplementari (sì + 1.000 / no -1.610); Ci sarà sicurezza (sì + 1.000 / no -1.610); Le squadre difensive o speciali saranno TD (sì + 260 / no-310); Ci sarà una transizione di 2 punti riuscita (sì + 255 / no-305); Se entrambe le squadre segnano 33 yard o più field goal (sì + 110 / no-130); Ci sarà un cambio di vantaggio nel quarto trimestre (sì + 270 / no-330); Qualsiasi squadra può segnare tre volte (sì-215 / no +185); Ci sarà il punteggio negli ultimi due minuti del primo tempo (sì -350 / no +290); La partita sarà di nuovo in parità dopo 0-0 (sì + 110 / no-130); Ci sarà un quarto senza reti (sì + 350 / no-435); I corridori segneranno ogni trimestre (sì + 260 / no-310); I Bengals segneranno ogni trimestre (sì + 160 / no-185); Ogni giocatore avrà 400 o più yard di passaggio (sì + 425 / no-540); 100 o più yard corse per ogni giocatore (sì + 180 / no-210); Ogni giocatore avrà 150 o più yard in ricezione (sì + 310 / no-375); Qualsiasi giocatore riceverà due o più DD (sì-190 / no +165).

Equipaggiamento per i piloti: Derek Car 23½ completamenti, 36½ tentativi, 258½ yarde di passaggio, lungo completamento 36½ yarde, 10½ passaggi TD (sotto -125), un colpo di intercettazione (Sì-140 / No +120, Rush), 5TD (Sì +1.000) / n. -1.610); Marcus Mariotta batte 7½ Rushing Yards, TD (sì + 800 / no -1,210); Josh Jacobs colpisce 60 yard in corsa, TD (sì + 115 / no-135); Hunter Renfro riceve 58 yard, 50 ricezioni, TD (sì + 155 / no-180); Darren Waller 59½ yard in ricezione, TD (sì + 180 / no-210); Daniel Carlson 6½ kick point (under -120).

Bengal Props: Joe Burrow 24½ completamenti, 34½ tentativi, 262½ yard di passaggio, completamento lungo 38½ yard, 10 passaggi DT (oltre -180), colpo una tantum (sì-110 / no-110), 70 yard roll DT (sì + 475 / No-620); Joe Mickson colpisce 74 yard in corsa, TD (sì-160 / no +140); Ja’mar Chase ottiene 69 yard, 50 ricezioni (sotto -130), TD (sì + 105 / no-125); Tea Higgins 65½ yard in ricezione, TD (sì + 135 / no-155); I cantieri che ricevono Tyler Boyd 40½ riceveranno un punteggio TD (sì + 200 / no-235).

Ecco alcuni oggetti di scena che possiamo monitorare oggi Patriots-Bills:

Numero totale di squadre: Bills 24, Patriots 19.

Oggetti di scena generali: prima squadra a segnare gol (Patriots + 125 / Bills-145); Il primo punteggio sarà Touchdown (sì -155 / no +135); 4½ Touch Down totali (oltre -145); Maggior vantaggio 14½ punti (under-125); TD lungo 37½ iarde; Short TD 10 yarde (-125 sotto); 3½ obiettivi di dominio totali (sotto -160); Il bersaglio sul campo più lungo è di 45 iarde; La partita andrà ai supplementari (sì + 900 / no -1.410); Ci sarà la sicurezza (sì + 900 / no -1.410); Le squadre difensive o speciali saranno TD (sì + 225 / no-265); Ci sarà una transizione di 2 punti riuscita (sì + 310 / no-375); Se entrambe le squadre segnano 33 yard o più field goal (sì + 110 / no-130); Ci sarà un cambio di vantaggio nel quarto trimestre (sì + 270 / no-330); Qualsiasi squadra può segnare tre volte (sì-170 / no +150); Ci sarà un punteggio negli ultimi due minuti del primo tempo (si -300 / no +250); La partita sarà di nuovo in parità dopo 0-0 (sì + 110 / no-130); Ci sarà un quarto senza reti (sì + 260 / no-310); I Patriots segneranno ogni trimestre (sì + 325 / no-400); Se i conti vengono valutati ogni trimestre (sì + 240 / no-285); Ogni giocatore avrà 300 o più yard di passaggio (sì + 215 / no-250); 100 o più yard corse per ogni giocatore (sì + 200 / no-235); Ogni giocatore avrà 100 o più yard in ricezione (sì + 210 / no-245); Qualsiasi giocatore riceverà due o più DD (sì-115 / no-105).

Bills Props: Josh Allen 22½ completamenti, 33½ tentativi, 230½ yarde di passaggio, completamento lungo 33½ yarde, 1½ passaggi TD, un intercetto (Sì-130 / No +110), 47½ (Presto T5 segna +1 yard) / No-180) ; Devin Singletary 61½ Rushing Yards, battendo TD (sì + 140 / no-160); Stefon Diggs 67½ yard in ricezione, 6½ ricezioni (sotto -140), TD (sì + 140 / no-160); Emanuel Sanders 26½ yard in ricezione, TD (sì + 300 / no-365); Gabriel Davis 26½ yard in ricezione, TD (sì + 300 / no-365); Dawson Knox 32½ yard in ricezione, TD (sì + 240 / no-285); Tyler Pass 6½ punti calcianti (-130 Over).

Patriots Props: Mac Jones 18½ completamenti, 30½ tentativi, 196½ yarde di passaggio, completamento lungo 31½ yarde, 10 passaggi TD (sotto -225), un’intercettazione (Sì-140 / No +120), 9 colpi 9DT (Sì +750) / n. -1.110); Damien Harris 58½ Rushing Yards, TD Beat (Sì + 145 / No-165); Jacoby Myers 41½ yard in ricezione, TD (sì + 330 / no-405); Cantieri che ricevono Kentric Born 32½, TD (sì + 395 / no-500); Cantieri che ricevono Hunter Henry 29½, TD (sì + 275 / no-330); Nick Folk 6½ punti kick (under -125).

