Il vulcano sottomarino erutta, causando allerta tsunami in tutto il Pacifico

Negli Stati Uniti, le autorità hanno esortato i residenti delle zone costiere lungo la costa occidentale, l’Alaska e le Hawaii ad allontanarsi dalla costa verso un’altura. Servizio meteorologico nazionale a Portland, Oregon, Si dice che le onde siano comprese tra un piede e tre piedi In Oregon e parti di Washington. “La prima ondata non sarà troppo grande”, ha detto la società su Twitter.

In California, sabato mattina l’acqua ha allagato il porto di Santa Cruz, danneggiando barche, affondando parcheggi ed evacuando le persone dai moli, dai marciapiedi e dai negozi vicini. Nel porto di Port San Louis, tra San Jose e Los Angeles, la National Oceanic and Atmospheric Administration ha misurato onde di oltre quattro piedi.

Nella regione del Golfo, il National Weather Service ha avvertito che onde di tsunami fino a pochi metri potrebbero arrivare in “pazzo” durante il giorno e che i residenti non dovrebbero cercare di identificare il loro arrivo. “L’aumento del livello dell’acqua annegherà le persone e le trascinerà in mare”, ha affermato la società su Twitter.