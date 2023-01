Iscriviti alla newsletter scientifica Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, scoperte scientifiche e altro ancora.





Cnn

—



Nei suoi violenti primi anni, la Terra era un inferno fuso che ha espulso la Luna dopo una violenta collisione con un altro protopianeta, ora sospettano gli scienziati. Successivamente, si è trasformato da una superficie acquosa in una gigantesca palla di neve che ha quasi ucciso tutta la vita.

Poi un super tifone con onde alte 300 piedi ha colpito il mare appena scongelato. Ma non è niente in confronto alle turbolenze celesti e ai fuochi d’artificio dei 9 miliardi di anni prima della nascita del nostro pianeta.

Il prossimo libro del documentarista scientifico e storico Dan Levitt, “Cosa ti è entrato dentro: la storia degli atomi del tuo corpo, dal Big Bang alla cena di ieri sera”, evoca una serie di immagini sorprendenti e potenti che esplorano il modo in cui le nostre cellule, elementi, atomi e particelle subatomiche hanno trovato la loro strada nei nostri cervelli, ossa e corpi. Il libro esce il 24 gennaio.

“Ora sappiamo che l’origine dell’universo, la formazione degli elementi nelle stelle, la formazione del sistema solare e della Terra e la storia primordiale del nostro pianeta sono state incredibilmente turbolente”, ha detto Levitt alla CNN.

Esplosioni, collisioni e temperature quasi incomprensibili sono essenziali per la vita.

Un disturbo nell’orbita di Giove, ad esempio, avrebbe potuto inviare una grandine di asteroidi sulla Terra, seminando acqua nel pianeta. E il ferro fuso formava il nucleo della terra Un campo magnetico che ci protegge dai raggi cosmici.

“Sono successe molte cose che sarebbero potute andare diversamente e noi non saremmo qui in questo caso”, ha detto Levitt.

Ricostruire l’epico viaggio graduale dei nostri atomi nel corso di miliardi di anni, ha detto, lo riempie di stupore e gratitudine.

“A volte, quando guardo le persone, penso: ‘Wow, siete creature incredibili e i nostri atomi condividono tutti la stessa profonda storia che risale al Big Bang'”, ha detto. “Spera che i lettori riconoscano che anche la cellula più semplice è incredibilmente complessa e molto venerata. E lo sono anche tutte le persone”.

I nostri corpi sono contenuti 60 o più elementi, compresi i flussi di idrogeno rilasciati dopo il Big Bang e il calcio formato da stelle morenti note come giganti rosse. Mentre Levitt raccoglieva le prove di come loro e le molecole organiche più complesse si fossero fatte strada fino a noi, ha attraversato la tumultuosa storia del processo scientifico.

Inizialmente non ha identificato il tumulto nell’universo con gli sconvolgimenti nel mondo scientifico, ma questo è certamente arrivato con il territorio. “Molte certezze scientifiche sono state buttate via da quando i nostri nonni erano vivi”, ha detto. “Fa parte del divertimento del libro.”

Dopo che Levitt finì la sua prima bozza, si rese conto con stupore che parte della confusione scientifica era dovuta a pregiudizi persistenti di vario genere. “Volevo entrare nella testa degli scienziati che hanno fatto grandi scoperte – per vedere le loro scoperte mentre le facevano e capire come sono state accolte in quel momento”, ha detto. “Ogni volta, sono stato sorpreso dal fatto che la reazione iniziale alle nuove teorie sia lo scetticismo e il licenziamento”.

In tutto il libro, sottolinea sei trappole mentali ricorrenti che hanno accecato anche le menti più intelligenti, come “è troppo strano per essere vero” o “se i nostri strumenti attuali non lo rilevano, non esiste”.

Albert Einstein inizialmente odiava la strana idea di un universo in espansione, ad esempio, ma ha dovuto convincerlo nel tempo. Georges LemaitreUn prete e cosmologo belga poco conosciuto ma dogmatico. Stanley Miller, il “padre della chimica prebiotica” che ha brillantemente simulato le prime fasi della Terra in barattoli di vetro, era un feroce oppositore dell’ipotesi che la vita potesse essersi evoluta nelle profondità dell’oceano, alimentata da enzimi ricchi di minerali e prese d’aria surriscaldate. E così via.

“La storia della scienza è disseminata di grandiose promesse di statisti anziani che vengono rapidamente infrante”, scrive Levitt nel suo libro. Fortunatamente per noi, la storia della scienza è disseminata di radicali e liberi pensatori che erano felici di fare buchi in quelle dichiarazioni.

Levitt ha descritto quanti progressi sono stati fatti da ricercatori che non hanno ricevuto il giusto merito per i loro contributi. “Sono attratto da eroi non celebrati con storie drammatiche di cui la gente non ha mai sentito parlare”, ha detto. “Quindi ero felice che molte delle storie interessanti del libro si rivelassero su persone che non conoscevo”.

Sono scienziati come il ricercatore austriaco Marietta Blu, che ha aiutato i fisici a vedere alcuni dei primi segni di particelle subatomiche; Medico e filosofo olandese Jan Ingenhouz, che ha scoperto che le foglie di luce solare possono produrre ossigeno attraverso la fotosintesi; e chimico Rosalind FranklinÈ stato determinante nello sviluppo della struttura tridimensionale del DNA.

Meraviglie dell’Universo

La scintilla di nuove idee spesso ha colpito in modo indipendente in tutto il mondo. Con sua grande sorpresa, Levitt scoprì che molti scienziati avevano sviluppato scenari plausibili su come i mattoni della vita avrebbero potuto cominciare ad assemblarsi.

“Il nostro universo è pieno di molecole organiche, molte delle quali sono precursori delle molecole che abbiamo creato”, ha affermato. “Quindi alterno il pensare che la vita come noi sia altamente improbabile e il pensare che ci debba essere vita in molti posti nell’universo.”

Niente del nostro viaggio dal Big Bang è stato semplice.

“Se provi a immaginare come la vita si è evoluta dalle prime molecole organiche, deve essere stato un processo a scatti pieno di percorsi tortuosi e fallimenti”, ha detto Levitt. «La maggior parte di loro deve essere andata da qualche parte. Ma l’evoluzione ha un modo di creare vincitori da innumerevoli prove per lunghi periodi di tempo”.

La natura ha anche un modo di riciclare i mattoni per creare nuova vita. Un nome da fisico nucleare Paolo Abersold “Sostituiamo metà dei nostri atomi di carbonio ogni due mesi e un intero 98% di tutti i nostri atomi ogni anno”, scrive Levitt.

Come una casa che viene costantemente rinnovata, cambiamo continuamente e sostituiamo le parti vecchie con quelle nuove: la nostra acqua, proteine ​​e cellule, la maggior parte delle quali viene sostituita ogni decennio.

Alla fine, le nostre stesse cellule cresceranno silenziosamente, ma le loro parti si riuniranno in altre forme di vita. “Anche se possiamo morire, i nostri atomi no”, scrive Levitt. “Turbinano in un piacere chimico attraverso la vita, il suolo, gli oceani e i cieli.”

Come la morte delle stelle, in altre parole, la nostra stessa distruzione apre un altro significativo mondo di possibilità.