Govt News: Migliaia di voli sono stati cancellati a causa della diffusione di Amisron

I membri della Guardia Nazionale del Maine si stanno dirigendo questo mese al Central Maine Medical Center di Lewiston, nel Maine. Il loro obiettivo è incoraggiare il personale medico ad anticipare un rapido aumento dei pazienti a causa dell’infezione da virus corona. debito… Roberto F. Bogot / Associated Press

La variante del virus Omigron, altamente contagiosa, invia quotidianamente le bare americane a livelli più alti rispetto al picco dell’epidemia invernale dello scorso anno.

Sebbene non nella stessa proporzione di casi, anche il numero di ricoveri ospedalieri ha iniziato ad aumentare. Non è chiaro se continueranno a perseguire un aumento dei casi, specialmente in Sud Africa e in Europa, dove sono state fornite prove del fatto che Omigran può causare malattie del governo meno gravi.

Fonte: Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti. La media di sette giorni è la media di un giorno e i dati dei sei giorni precedenti. Attualmente ricoverato in ospedale è il numero più recente di pazienti affetti dalla malattia Govt-19, che è stato segnalato dagli ospedali dello stato nei quattro giorni precedenti. Suggerimenti e picchi possono verificarsi a causa di segnalazioni casuali da parte degli ospedali. Il numero di ricoveri ospedalieri all’inizio delle epidemie è basso a causa della segnalazione incompleta degli ospedali al governo federale. io Le interruzioni delle ferie per i test e la segnalazione dei dati possono influenzare le tendenze dei casi e della mortalità.

Venerdì, prima che le interruzioni delle vacanze per la segnalazione dei dati iniziassero a influenzare il numero di casi giornalieri nel paese, la media nazionale di sette giorni ha superato 197.000 nuovi casi giornalieri, un aumento del 65 percento negli ultimi 14 giorni e il numero di ospedali le ammissioni hanno raggiunto una media di sette giorni. Oltre 70.000, un aumento del 10 per cento. I decessi durante quel periodo sono aumentati del 3% a una media di sette giorni di 1.345. Secondo il database del New York Times.

Il massimo storico nazionale per i casi medi giornalieri è stato di 251.232, fissato a gennaio durante la rivolta post-festiva.

Fonte: Aziende sanitarie statali e locali. I casi giornalieri sono il numero di nuovi casi segnalati ogni giorno. La media di sette giorni è la media degli ultimi dati di sette giorni. io Le interruzioni delle ferie per i test e la segnalazione dei dati possono influenzare le tendenze dei casi e della mortalità.

Domenica, il principale epidemiologo del paese, il dottor Anthony S. Fauzi ha affermato che prove crescenti suggeriscono che Omigron causa malattie meno gravi rispetto ai suoi predecessori. Ma ha messo in guardia contro l’autocompiacimento, la velocità della luce della diffusione negli Stati Uniti causerebbe un picco pericoloso tra coloro che non sono stati vaccinati e travolgerà i sistemi sanitari del paese.

“Se ci sono così tante nuove infezioni, potrebbe superare l’effettiva gravità della gravità”, afferma il dott. Ha detto Fauzi durante un’intervista con “This Week” della ABC.

A New York, la governatrice Kathy Hochul Dichiarato lo stato di emergenza Gli interventi chirurgici selettivi sono stati sospesi in diversi ospedali all’inizio di questo mese. Questa settimana, il governatore del Massachusetts Charlie Baker Ha detto che avrebbe giustiziato 500 membri della Guardia Nazionale Gli ospedali con carico elevato dovrebbero essere assistiti. Molti altri stati hanno fatto lo stesso.

Dal 5 dicembre, secondo il Dipartimento della Salute dello Stato di New York, i ricoveri al Covid Hospital tra i bambini di New York City sono quadruplicati, dove la variante di Omigran si sta diffondendo rapidamente. In una consultazione Di venerdì. Quasi la metà ha meno di 5 anni e non è ammissibile alla vaccinazione. La città non ha fornito numeri, ma a partire da giovedì alcune dozzine di bambini di età inferiore ai 5 anni sono stati ricoverati in ospedale in tutto lo stato.

Evidente anche l’aumento dei casi di minori in altri Stati. L’American Academy of Pediatrics ha riferito la scorsa settimana I casi governativi sono “molto alti” tra i 18enni in tutto il paese. Citando i dati del 16 dicembre, l’accademia ha affermato che il numero di casi di età inferiore ai 18 anni è aumentato di 170.000 rispetto alla settimana precedente, con un aumento di quasi il 28% dall’inizio di dicembre. I dati mostrano che l’incidenza delle malattie infantili è più alta che mai nel nord-est e nel Midwest, e tali casi sono stati significativamente più alti in tutte le parti del paese dalla riapertura delle scuole per l’istruzione dal vivo in autunno.

Anche in casi crescenti, i dati del governo mostrano che il vaccino è ancora una forte difesa contro malattie gravi. Coloro che non sono vaccinati hanno cinque volte più probabilità di ottenere un test positivo e 14 volte più probabilità di morire per malattia del governo rispetto ai pazienti vaccinati. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Dati credibili dal Sudafrica e da altri paesi europei mostrano lo stesso Le onde di Omigron sono miti E negli ospedali minori.

Nuove ricerche sono incoraggianti, ma gli esperti avvertono che l’aumento in molti paesi potrebbe ancora inondare gli ospedali.

“Ogni luogo ha la sua popolazione e l’accesso al sistema sanitario e, si sa, alla distribuzione dei vaccini, ” Akiko Iwazaki, immunologo e ricercatore presso la Yale School of Medicine, ha detto in un’intervista sabato. Ha affermato che le persone nel Regno Unito, in Scozia e in Sudafrica potrebbero avere un’immunità sufficiente da altre infezioni per far fronte a questa variazione o potrebbero esserci differenze intrinseche nella patogenesi di Omigran, con conseguente minor numero di ricoveri ospedalieri.

“Non riteniamo necessario commentare tali invenzioni”., ” Dott.. ha detto Iwazaki. “Semplicemente ci è venuto in mente allora. Bisogna mettere più vaccini nelle tasche di chi non è stato vaccinato”.