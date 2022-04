Risultati della seconda settimana della USFL, highlights: i New Orleans Breakers dominano i banditi di Tampa Bay per concludere la seconda settimana

I New Orleans Breakers si sono affermati come la migliore squadra titolare della USFL domenica, battendo i Tampa Bay Bandits, 34-3. Il quarterback Kyle Slaughter completò 25 dei 39 passaggi per 266 yard e due touchdown, e quasi tutte le sue armi offensive avevano avuto grandi giornate. Jordan Ellis si è lanciato 21 volte per 64 yard e Jonathan Adams ha avuto cinque passaggi per 92 yard.

I Breakers saltarono presto e non si voltarono mai indietro. L’offesa ha registrato il contatto con ciascuno dei loro primi due possedimenti e la difesa ha costretto tre banditi consecutivi ai loro primi tre possedimenti. Il secondo classificato Jordan Ta’amu è stato visto come uno dei migliori quarterback questa primavera, ma domenica ha lottato, completando solo 8 dei 18 passaggi per 62 yard e un intercetto. Anche Brady White ha corso, completando 3 passaggi su 10 per 35 yard e scegliendone uno.

I banditi sono una squadra molto migliore di quella che hanno mostrato in questa sconvolgente sconfitta, ma la vera storia è che questa squadra di Breakers sembra carica. Assicurati di controllare Classifica USFL E programma stagionale anche. Abbiamo le ultime notizie sul nostro sito web Pagina USFL qui.

Venerdì

Generali del New Jersey 10, Pantere del Michigan 6

Sabato

Philadelphia Stars 30, Pittsburgh Mullers 23

Stallone 33 di Birmingham, a Houston Jumpers 38

Domenica

New Orleans Breakers 34, Tampa Bay Bandits 3