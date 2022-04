Ecco le tre nuove auto in arrivo su Gran Turismo 7 il 25 aprile

Dopo che un’immagine teaser è stata pubblicata online, pensiamo che sia una Suzuki Cappuccino, la nuovissima Subaru BRZ e la sua cugina da corsa la GT300.

Le prime nuove auto dopo l’uscita di Gran Turismo 7 Molto presto – lunedì 25 aprile 2022.

Piace Avvisaci primadovrebbe esserci manutenzione del server per Polyphony Digital per comporre la collezione di veicoli lunedì prossimo. Questo di solito significa che un aggiornamento del gioco seguirà una volta che sarai di nuovo online.

Il produttore del titolo Kazunori Yamauchi oggi (24 aprile) ha twittato un’immagine con la sagoma di tre auto che entrano nel gioco. Ognuno è sottilmente sfumato per nascondere la sua identità, anche se non in modo tale da non poterne almeno dire le basi.

La foto è accompagnata dalle parole: “L’aggiornamento è in arrivo la prossima settimana”.

Questo è stato un punto fermo della vita di GT Sport poiché Yamauchi ha anticipato i nuovi contenuti in questo modo per l’ultima volta luglio 2021 Per Toyota GR86.

Ecco a cosa pensiamo arriveranno le tre vetture Gran Turismo 7 Il 25 aprile. Assicurati di dirci nei commenti cosa pensi che potrebbero essere.

cappuccino suzuki

Prodotto per sette anni negli anni ’90, il Cappuccino è un roadster compatto costruito secondo le normative giapponesi Kei Car che ne determinano le dimensioni e la cilindrata.

Ha un motore da 657 cc con un turbocompressore a tre cilindri, quindi non verrà stabilito alcun record di velocità. Sarà utile per la missione di un’ora di Autopolis recentemente aggiunta al gioco, in cui ti siedi accanto a concorrenti di gioco come Daihatsu Copen, Honda S660 e Honda Beat.

Ed è interessante, data la sua età, aspettarsi che questo non si adatti Centrale del marchio Lo showroom è esposto all’interno del ciclo dell’usato.

Subaru BRZ ZD8

Ci aspettiamo che la terza auto nel quadro scuro sia la Subaru BRZ di nuova generazione. Con la piattaforma Toyota GR86 già condivisa in Gran Turismo 7, il BRZ è stato incluso come parte del prossimo gioco Competizione TOYOTA GAZOO Racing GT Cup.

Mettere in atto tutti questi fattori porta la ZD8 BRZ in arrivo su Brand Central a Gran Turismo 7 il 25 aprile.

Subaru BRZ SUPER GT GT300

Takuto Iguchi e Hideki Yamauchi, R&D Sport, Subaru BRZ GT300 (ZD8), Yasushi Ishihara, foto di sport motoristici

Si ritiene che una versione da corsa della stessa nuova ZD8 Subaru BRZ sarà disponibile anche su Gran Turismo 7 dopo l’aggiornamento di lunedì.

Sembra che questa sia l’auto da corsa con le specifiche del 2021 in cui competere Classe GT300 Dal campionato di sport motoristici più importante del Giappone – SUPER GT.

Il numero 61 è stato inserito da R&D Sport, da Takuto Iguchi e Hideki Yamauchi. Puoi vedere i loro nomi solo sull’immagine teaser.

Questa vettura sarà nella classe Gr.3 e complementare Esistente Subaru WRC Gr.3.

Funzionalità aggiuntive e layout dei binari

Questo segue il programma stabilito da Yamauchi che spiegare “…Da qui alla fine di aprile verranno pubblicati alcuni aggiornamenti aggiuntivi che aggiungeranno nuove auto e layout dei percorsi, oltre ad implementare altre correzioni”.

distanza 1 milione di crediti gratuiti per tutti i giocatori Aggiunte recenti a nuove missioni E queste tre nuove vetture saranno confermate il 25, quindi ci saranno anche altre modifiche al gioco e nuovi layout delle piste anche domani? Lo scopriremo tra poche ore.

fonte immagine: foto di sport motoristici