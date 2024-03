2 membri dell'equipaggio di Holland America muoiono durante un “incidente” su una nave da crociera

Due membri dell'equipaggio di una nave da crociera Holland America sono morti durante un “incidente” nello spazio tecnico della nave, ha detto la compagnia di crociera.

Holland America ha dichiarato in un comunicato che i membri dell'equipaggio non identificati sono morti venerdì mentre la New Amsterdam, con sede in Florida, si trovava a Half Moon Cay alle Bahamas.

La compagnia di crociera ha affermato che le autorità sono state informate e che le cause dell'incidente sono oggetto di indagine.

“La sicurezza e il benessere di tutti gli ospiti e dei membri dell'equipaggio sono la priorità assoluta della compagnia”, ha affermato la compagnia di crociere. La compagnia ha inoltre osservato che le notizie secondo cui i membri dell'equipaggio sarebbero morti in un incendio a bordo della nave non sono accurate.

La compagnia di crociera non ha fornito altri dettagli sui membri dell'equipaggio, né l'agenzia che ha condotto le indagini. La nave salpò da Fort Lauderdale il 16 marzo per un viaggio di sette notti.

I membri dell'equipaggio sono stati avvisati.

“Tutti noi di Holland America Line siamo profondamente rattristati da questo incidente, e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le famiglie dei membri del nostro team in questo momento difficile”, si legge nella dichiarazione.

Le morti dell'equipaggio sono relativamente rare. Ricercatori della Bowling Green State University è stato trovato Tra il 2000 e il 2019, sono stati segnalati 623 decessi sulle navi da crociera, di cui l’89% erano passeggeri mentre l’11% erano membri dell’equipaggio.

Durante la pandemia, quattro membri dell’equipaggio sono stati uccisi per ragioni non legate al coronavirus Navi da crociera con lavoratori in difficoltà a bordo.