I fiaschi della March Madness della SEC mostrano l'avidità degli sforzi di espansione di Greg Sankey

Il commissario della SEC Greg Sankey ha parlato a lungo durante il suo mandato alla guida della conferenza. Campionato di calcio. Programmi di basket migliorati. Molti più soldi. L'espansione della conferenza non fece altro che aumentare il prestigio della sua lega e il potere che esercitava. Le cose vanno molto bene a Birmingham.

Ma sta cominciando a puntare troppo, andando oltre gli sci, diventando un po' avido, e i tifosi cominciano ad stancarsi. Così sono gli dei del basket.

Una settimana dopo che Changy ha eliminato i campioni della piccola conferenza, alcune delle migliori squadre della sua lega hanno dimostrato con precisione che il torneo NCAA è giusto e non ha bisogno di più squadre provenienti da leghe come la sua a scapito di quelle più piccole.

Changi ha recentemente detto a ESPN, “Penso che la pressione aumenterà man mano che avremo campionati di basket più competitivi a causa dell'espansione (della conferenza) che ci offre opportunità più competitive (dai campionati minori).” Egli ha detto AtleticoKyle Tucker ha detto pochi giorni dopo che i punti di qualificazione automatici per le mid-major erano “parte della valutazione”.

La settimana successiva, Oakland con 14 teste di serie ha battuto il Kentucky e Yale con 13 teste di serie ha battuto Auburn, vittorie che secondo Sankey non erano degne del giusto tipo di programmi quanto i campionati “di fascia alta” come la SEC. La sua conferenza, a pari merito con il maggior numero di squadre in qualsiasi campo della lega (otto), è iniziata 1-5 nel torneo, con tutte e cinque le sconfitte arrivate da teste di serie inferiori. Solo tre membri della lega sono arrivati ​​al secondo turno.

Più Sankey ha sollevato questo e altri problemi di equilibrio competitivo, più è diventato un cattivo per i fan, qualcuno con cui le persone possono sfogare le proprie frustrazioni sul panorama in evoluzione degli sport universitari.

La SEC ha avviato un importante ciclo di riallineamento delle conferenze con l’aggiunta di Texas e Oklahoma nel 2021. Changey, che è stato coinvolto in un blitz mediatico prima dei campionati della conferenza di calcio di dicembre, ha insistito affinché la SEC arrivasse alla pari nei College Football Playoff. Se la Georgia numero 1 perde quel giorno. Alla fine l'Alabama scelse l'imbattuto Stato della Florida, una decisione senza precedenti e controversa. La conferenza di Sankey, insieme a quella dei Big Ten, ha imposto il passaggio a pagamenti delle conferenze in gran parte casuali per la CFP a partire dal 2026.

Successivo: Inclinare i concorsi più popolari d'America a loro favore e risolvere i cosiddetti problemi di loro stessa creazione.

Ha iniziato a mostrare orgoglio per tutto quel potere e influenza. Changi ha già parlato dell'espansione del torneo NCAA, anche in qualità di co-presidente del comitato di trasformazione della divisione I della NCAA, ma il suo licenziamento delle qualificazioni automatiche prima del torneo ha offeso molti negli sport universitari.

Era anche molto sbagliato. I grandi sconvolgimenti delle teste di serie più alte accadono più spesso e portano a corse di Cenerentola più profonde che mai, e la SEC nel suo insieme ha faticato in questo incontro (incluso un record di 0-2 contro la Ivy League negli ultimi due anni). Changi dovrebbe saperlo meglio. Ci è entrato dentro. Merita di vederselo sbattere in faccia. La sua argomentazione è completamente priva di senso.

Squadre come Oakland, Yale e Duquesne (che hanno battuto la BYU a 6 teste di serie) non dovrebbero portare sulle spalle il peso di tutte le mid-majors. Hanno abbastanza di cui preoccuparsi. Ma per paura di sottolineare che persone come Changi non meritano di essere qui, hanno il compito di rappresentare la legittimità di tutti gli eventi e convegni come loro quest'anno. .

Invece è successo quello che succedeva ogni marzo. Nella sua 40esima stagione come allenatore dell'Oakland, Greg Combe ha ottenuto una vittoria che verrà annotata nel suo necrologio. Jack Kolke, specialista in trasferimenti da 3 punti della Divisione II di Oakland, ha battuto il vincitore della lotteria Reed Shepard dal Kentucky. Duquesne vinse il suo primo campionato in 47 anni, con un allenatore in pensione. Gli studenti di Yale finalmente hanno qualcosa che va per il verso giusto (ok, forse no).

Questo è ciò di cui si è parlato al primo turno. Quello Più significato. Una squadra dell'Oklahoma che è andata 8-10 in conference play non era una bolla.



Sankey ha visto entrambi i finalisti del torneo SEC Auburn e Florida ritirarsi all'inizio del torneo. (Christopher Hanewinkel/USA Today)

La storia mostra che il basket, non il calcio, è il luogo in cui vincono sempre i migliori talenti, e la maggior parte di questi provengono dalla SEC. Gli americani adorano il torneo NCAA perché ogni squadra viene trattata allo stesso modo. Che tu vinca la Horizon League, la Ivy League o la SEC, entri e hai una possibilità. Anno dopo anno, i turbamenti sono ricordi che i fan occasionali ricordano.

Non penso che sia sufficiente avere più finanziamenti e conflitti di personale che mai. Leader come Changi cercano fino all’ultimo dollaro e ogni vantaggio, qualunque cosa questa ricerca lasci dietro. Non è solo Changi; Il commissario Big 12 Brett Yormark ha sostenuto pubblicamente l'espansione del torneo, ammettendo che sarebbe stato meglio per la sua lega. Ma non ha potere come Changi. Il commissario Big Ten Tony Pettitte è abbastanza intelligente da restare lontano dagli occhi del pubblico, anche se ha molte passioni, soprattutto per il calcio. Dovrebbe sottolineare anche questo.

Changy ha indicato le Final Four dell'UCLA del 2021 tra le prime quattro come un punto dati a favore dell'espansione della pubblicazione di conferenze sul potere, ignorando opportunamente che VCU ha fatto la stessa corsa nel 2011. (Venerdì in Florida, assicurando che la SEC finirà il Round 1 meglio di .500.) Fairleigh Dickinson, che era stato mandato tra i primi quattro l'anno scorso come 16 teste di serie, ha battuto Purdue.

Un'espansione del torneo minore a 72 o 76 squadre, dicono i dirigenti, è l'opzione più praticabile a questo punto, con il numero 1. Le conference più piccole potrebbero essere penalizzate creando più partite di playoff per 16 teste di serie (anche se il formato esatto non è ancora chiaro). Ciò potrebbe eliminare Oakland, Yale e Duquesne, così potremmo portare qualche squadra in più di power conference oltre .500. Provi l'eccitazione?

Quest'anno la SEC si è affermata come uno dei migliori campionati di basket del paese. Un torneo a eliminazione diretta non è il miglior arbitro per questo, ma quando più della metà delle tue squadre perdono contro teste di serie inferiori, è un aspetto difficile. Ecco perché giochiamo a questi giochi.

Non è esagerato affermare che questi sconvolgimenti al primo turno potrebbero svolgere un ruolo importante nel futuro del torneo. L’opposizione pubblica è ancora più importante. La fuga di notizie di un modello di offerta automatica 3-3-2-2-1 in discussione tra i leader della PCP ha incontrato una rapida opposizione da parte dell’opinione pubblica e l’espansione a 14 squadre è stata bloccata, almeno per ora. Forse alcuni sfavoriti e una forte reazione ai commenti di Changi potrebbero ritardare l'espansione della rivalità. Di certo non fa male. Gli dei del basket hanno fatto la loro parte. Anche il livello in cui Tennessee, Alabama e Texas A&M estenderanno le loro corse verrà menzionato nella storia raccontata dalla SEC questo mese, ma le altre cinque scuole che compongono il campo non supportano la posizione coraggiosa di Sankey.

Durante questo fine settimana di apertura, quasi tutti gli allenatori, giocatori e tifosi hanno espresso il loro amore per questa rivalità e ciò che rappresenta. I responsabili dovrebbero ricordarlo.

