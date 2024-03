Xbox ha raggiunto un accordo con Crash Bandicoot e Spyro per sviluppare un nuovo gioco Toys for Bob.

Microsoft ha recentemente acquisito Activision-Blizzard-King in un massiccio accordo da 72 miliardi di dollari che ha dato al colosso del software il controllo di franchise come Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush Saga.

L'acquisizione includeva il leggendario studio Toys for Bob, che ha lavorato su franchise come Skylanders, Spyro the Dragon e Crash Bandicoot, in 30 anni di storia.

Il mese scorso, Microsoft e Toys for Bob hanno deciso di scorporare la società e trasformarla in una società indipendente.

Microsoft mantiene la proprietà di Skylanders, Crash Bandicoot, Spyro e altre proprietà relative ad Activision.

Le nostre fonti hanno confermato che Toys for Bob ha ora finalizzato un accordo con Xbox per finanziare il suo primo titolo.

Come parte dell'acquisizione, Microsoft ha acquisito anche molti altri studi e franchise, comprese le serie di giochi classici di Activision come Guitar Hero, Skylanders e molti altri.

L'anno scorso, il leggendario team di Toys for Bob è stato determinante nella costruzione dell'enorme franchise Skylanders di Activision, che presentava elementi di gioco realistici, simili alla linea amiibo di Nintendo. I giocatori possono acquistare figurine che contengono chip NFC, quindi posizionare quei personaggi all'interno del videogioco Skylanders tramite una periferica “portale” USB. Toys for Bob ha anche rimasterizzato diversi titoli di Crash Bandicoot, oltre a produrre il quarto capitolo, “Crash Bandicoot 4: It's About Time”. Tuttavia, negli ultimi anni e durante la pandemia di COVID-19 in particolare, Activision si è affidata sempre più a Toys for Bob per supportare i suoi sforzi per il monologo di Call of Duty, fungendo da studio di supporto per diversi capitoli della serie.

Alcune fonti mi avevano precedentemente indicato che la cultura di Toys for Bob non si adattava bene ai mandati aziendali spesso restrittivi di Activision, ed erano entusiasti dell'opportunità di trasformarsi in una società indipendente con Microsoft. Quando inizialmente si separarono, rilasciarono una dichiarazione in cui sottolineavano che erano “fiduciosi” che avrebbero lavorato con Activision e Xbox in futuro e che stavano esplorando una “potenziale” partnership. Ora sembra che quei colloqui abbiano dato i loro frutti.

Toys for Bob ha raggiunto un accordo con Xbox

Toys for Bob ha detto che i fan dovrebbero “tenere i corni accesi” quando dichiarano la loro indipendenza. Il suggerimento di Spyro? (Credito immagine: Giochi di Bob)

Durante un recente incontro in municipio descritto da fonti vicine all'evento, un dipendente ha chiesto ai relatori informazioni su Toys for Bob, dal momento che ora sono indipendenti da Microsoft e Activision. La leadership di Toys for Bob è stata irremovibile nel tenere unita la squadra, oltre a tornare allo stile di gioco per cui lo studio è noto.

Microsoft ha sottolineato come Twisted Pixel sia stato lanciato in passato, come opzione alternativa alla chiusura degli studi. Matt Booty, che ora guida la divisione contenuti dei giochi Xbox, ha riferito che è stato raggiunto un accordo tra Xbox e Toys for Bob per il loro primo gioco come studio indipendente. Tuttavia, si è fermato prima di descrivere esattamente cosa sarebbe stato, anche se ha detto qualcosa sulla falsariga di, e sto parafrasando, “Sarà simile ai giocattoli che Toys for Bob ha realizzato in passato.”

Potrebbero essere giochi indie pop, ma in realtà lo hanno detto ai fan “Tenetevi le corna” Questo potrebbe essere un riferimento a Spyro the Dragon, che ancora oggi ha una fanbase appassionata. Gli esilaranti platform 3D a cui Toys for Bob è spesso associato sono ancora di proprietà di Microsoft, ma al momento non hanno uno sviluppatore dedicato. Sembra abbastanza probabile che il primo gioco di Toys for Bob a uscire sarà all'interno del pantheon di Crash o Spyro, ma potrebbe anche essere qualcos'altro di completamente diverso, forse un IP di Toys for Bob. Forse anche i fan di lunga data di Banjo Kazooie possono ottenere un barlume di speranza da questo accordo. In ogni caso, è molto incoraggiante vedere che Toys for Bob continuerà a fare le proprie cose, pur mantenendo la propria squadra e la propria cultura. Forse il gioco apparirà al day one anche su Xbox Game Pass?

La storia di Toys for Bob è stata un punto di forza rinfrescante in un settore che è stato pieno di licenziamenti, ristrettezze di budget e aumento dei costi negli ultimi anni.