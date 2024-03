Igor Severino è stato rilasciato dall'UFC per aver morso un avversario al suo debutto

La carriera UFC di Igor Severino è durata appena un round e mezzo sabato sera prima di essere squalificato per aver morso il suo avversario e poi rilasciato dalla promozione dell'incontro.

Il ventenne combattente brasiliano, che ha fatto il suo debutto nell'Ottagono all'evento UFC Fight Night di Las Vegas, era impegnato in un incontro a tutto campo con il connazionale Andre Lima mentre i combattenti stavano di fronte alla gabbia a metà del round del 2 agosto. , Lima ha fatto marcia indietro All'improvviso, ha alzato il braccio sinistro per vedere l'arbitro Chris Tognoni.

L'arbitro ha immediatamente interrotto l'azione e ha chiamato un medico della Nevada State Athletic Commission che ha esaminato il braccio di Lima. Dopo aver notato il segno di un morso sul braccio, Tognoni ha salutato la partita.

La fine è arrivata al 2:52 del girone e ha portato Severino alla prima sconfitta professionistica (9-1). Lima, che stava anche lui facendo il suo debutto in UFC, è passato all'8-0.

Dopo un breve periodo, Kevin Ewell È stato riferito che il CEO dell'UFC Dana White stava tagliando Severino.

“Questi erano due combattenti emergenti imbattuti”, ha detto White a Iwell tramite messaggio di testo. “Se ti senti frustrato e vuoi uscire dallo scontro, ci sono molti modi per farlo, ma la cosa peggiore che puoi fare è mordere il tuo avversario. Ora ti farai male e perderai la più grande opportunità della tua vita.” vita. Per non parlare del fatto che avrà seri problemi con il Consiglio di Sicurezza Nazionale.”