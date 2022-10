Fonti – 49 persone probabilmente hanno Christian McCaffrey contro capi

Christian McCaffrey I suoi San Francisco 49ers dovrebbero fare il loro debutto domenica contro i Kansas City Chiefs, hanno detto fonti ad Adam Shifter di ESPN.

La presenza di McCaffrey arriva solo tre giorni dopo che i 49ers ei Carolina Panthers hanno concordato un accordo di successo per il run-back costellato di stelle e solo due giorni dopo che si è recato a San Francisco e si è unito al suo nuovo datore di lavoro.

Fonti hanno detto a Schefter che i 49ers avevano un sacco di giocate nel piano di gioco di domenica per McCaffrey, che ha raccolto quello che poteva per attaccare rapidamente.

È uno dei motivi per cui i 49ers ei Los Angeles Rams erano interessati allo scambio con McCaffrey quanto lo erano – entrambe le squadre hanno stimato il suo QI calcistico, i Rams lo hanno persino considerato, come descritto da una fonte, “” tazza di bottaio dal loro aspetto».

La notte in cui i 49ers hanno preso il controllo di McCaffrey, hanno ritenuto improbabile che la loro nuova schiena fosse pronta per affrontare i Chiefs. Ma McCaffrey ha assecondato gli attacchi dei 49ers subito dopo che le due squadre hanno accettato l’accordo, che ha visto San Francisco inviare scelte del secondo, terzo e quarto round nel 2023 e una scelta del quinto round nel 2024 in Carolina.

McCaffrey ha detto venerdì che la decisione sulla sua situazione di gioco spetta alla squadra, con l’allenatore Kyle Shanahan che ha aggiunto che si tratta più di imparare abbastanza rapidamente dalle regole del gioco per contribuire e non ha nulla a che fare con come si sente. fisicamente.

Il 26enne McCaffrey ha saltato 23 delle sue 33 partite nel 2020 e 21 dopo essere stato libero da infortuni nelle sue prime tre stagioni nella NFL. Quest’anno, ha giocato l’85% dei tiri di Carolina e 670 yard di scrimmage lo hanno classificato quarto nella NFL.

I 49 giocatori, che si sono infortunati in questa stagione, accoglieranno di nuovo diversi notabili domenica contro i Chiefs, anche sulla parte difensiva. Nick Bossa (Coscia), maniglia sinistra Trento Williams (caviglia), schiena difensiva Jimmy Ward (a mano) la corretta manipolazione Mike McGlinchy (fretta).