USATSI



Tom Brady ha molti record NFL a suo nome: titoli del Super Bowl. Le vittorie della stagione regolare, il passaggio di yard, i passaggi di touchdown e l’inizio della stagione regolare sono più noti nel suo curriculum nella Hall of Fame. E ora ne ha un altro.

Dopo aver completato un passaggio di 15 yard per dorso Leonard Fournette nel quarto quarto del ritorno di Tampa Bay nella vittoria per 16-13 della settimana 9 sui Rams, Brady è diventato il primo giocatore nella storia della NFL a raggiungere le 100.000 yard (inclusi i playoff).

Ecco un elenco dei primi cinque capitani di passaggio nella storia della NFL (inclusi i playoff):

Con questo traguardo, Brady ha ora percorso 56,82 miglia nella sua carriera. Ha più di 24 anni con sette titoli del Super Bowl e non c’è stata stagione peggiore di 9-7.

Brady non ha avuto una tipica stagione di Brady, completando il 65,9% dei suoi passaggi per 2.267 yard con nove touchdown su un intercetto (92,4% di valutazione) in arrivo nella nona settimana.

La stagione non è andata come previsto per Brady, ma raggiungere le 100.000 yard è un’impresa incredibile. Il successivo quarterback attivo più vicino a 100.000 yard è Matt Ryan (64.415 yard), ma prima era stato in panchina Puledri di Indianapolis la settimana scorsa. Aaron Rodgers è il prossimo a 63.054.

Per coloro che si chiedono, Patrick Mahomes ha 87 anni con 24.531 iarde.