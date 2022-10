I fan di Beyoncé criticano Kelis per essere più pazzo di campioni che di suonare poesie

Beyoncé I fan sono arrabbiati Kilis Per non essere infastidita da due donne straniere che giocano con i suoi capelli poiché quando ha capovolto il berretto su Bay stava presumibilmente usando la sua musica senza permesso.

Scorso Twitter litiga Sta succedendo ora… Beyhive sta seriamente esprimendo il proprio dispiacere per un video pubblicato dalla cantante di “Milkshake” che la mostra mentre si tocca le trecce da due donne a Singapore, dove Kellys sembra essere in visita in questo momento.

Kelis è sorpresa ma si gira con lei, gioca con i suoi capelli in cambio e lascia che si mettano sulla loro strada – sembrano piuttosto affascinati da lei. Anche se sembra confusa, Kellys non sembra essere così entusiasta dell’imbarazzante resa dei conti… più divertente.

È qui che interviene Beyoncé Stans… rimproverandola per non aver mostrato tanto entusiasmo per queste donne come ha fatto con il campione di Bey su “Power” dal suo nuovo album… che utilizzava parte della canzone di successo di Kelis, presumibilmente senza esserlo epurato a destra.