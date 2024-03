Kate Middleton è rimasta molto toccata dal sostegno dopo aver annunciato la sua diagnosi di cancro

L'annuncio di Kate Middleton venerdì ha dominato le prime pagine dei giornali britannici sabato

Un portavoce di Kensington Palace ha detto sabato che Kate Middleton, la principessa britannica del Galles, e suo marito, il principe William, sono stati “profondamente toccati” dai messaggi di sostegno che aveva ricevuto da quando aveva annunciato la sua diagnosi di cancro.

Kate Middleton ha detto venerdì che si sta sottoponendo a chemioterapia preventiva dopo che i test eseguiti dopo un importante intervento chirurgico addominale a gennaio hanno rivelato che aveva un cancro.

La moglie 42enne del principe ereditario William ha descritto la scoperta del cancro come un “enorme shock”. Questa notizia rappresenta un nuovo duro colpo per la salute della famiglia reale britannica: anche re Carlo è in cura per il cancro.

La dichiarazione di Kate Middleton tramite videomessaggio, filmata mercoledì al Castello di Windsor, ha suscitato un'ondata di sostegno da parte dei sostenitori.

Un portavoce di Kensington Palace ha dichiarato in una nota: “Il principe e la principessa sono stati profondamente toccati dai messaggi gentili che le persone hanno inviato qui nel Regno Unito, in tutto il Commonwealth e in tutto il mondo in risposta al messaggio di Sua Altezza Reale”.

“Sono stati estremamente toccati dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati che la loro richiesta di privacy sia stata compresa in questo momento”.

L'annuncio di Kate Middleton venerdì ha dominato le prime pagine dei giornali britannici sabato, con messaggi di sostegno uniti a critiche nei confronti di coloro che hanno speculato sulla sua salute nelle ultime settimane.

Anche il pubblico ha mostrato il suo sostegno.

L’avvocato Simon Davis ha dichiarato: “Data la straordinaria dignità che Kate Middleton ha dimostrato, e il suo tentativo di tenere unita la famiglia reale, spero che ciò che i media faranno ora sarà dare a lei e alla sua famiglia la privacy e il rispetto che meritano”. 64, fuori dal giardino di Kensington Palace a Londra.

“È positivo che abbia detto cosa sta succedendo perché penso che aiuti molte persone che stanno vivendo questa situazione”, ha detto Sarah MacDonald-Brown, una gallerista cinquantenne.

Anche la turista Karen Ferguson (42 anni) ha espresso la sua ammirazione per la principessa, che è ancora conosciuta con il suo nome da nubile, Kate Middleton.

“È fantastico che sia uscita allo scoperto e abbia rilasciato una dichiarazione pubblica in modo che la gente sappia che sta bene e cosa sta succedendo. Penso che stiamo tutti inviando i nostri migliori auguri, specialmente ai suoi piccoli.”

Uno dei messaggi di sostegno più personali è arrivato dal fratello di Kate Middleton, James Middleton.

Ha pubblicato una foto d'infanzia di se stesso e di sua sorella su Instagram e ha scritto: “Nel corso degli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia, scaleremo questa montagna anche con te”.

Prime pagine

Il quotidiano Sun ha scritto in prima pagina: “Kate, non sei sola”, affermando di aver ricevuto “un’enorme dimostrazione di amore e sostegno”. Il rivale Daily Mirror ha scritto “Kate rivela lo shock del cancro” e ha condiviso i suoi appunti su come ha dovuto spiegare la notizia ai suoi figli Prince George, 10, Princess Charlotte, 8, e Prince Louis, 5.

Il Daily Telegraph ha citato le parole della principessa: “Il cancro è stato un enorme shock”, ma ha notato che ha detto che “starà bene”.

Il Daily Mail ha scagliato una frecciata alle persone che avevano speculato sulla sua autenticità, chiedendo: “Come si sentono adesso tutti questi vili troll online?”

Voci e pettegolezzi sono abbondati sui social media, sui giornali e persino in alcuni talk show americani dopo l'intervento chirurgico di Kate Middleton a gennaio, anche se il suo ufficio a Kensington Palace aveva annunciato all'epoca che sarebbe stata assente dagli impegni reali durante la convalescenza.

Venerdì sono arrivati ​​messaggi di sostegno per Kate Middleton, tra cui il re Carlo, il principe Harry, il primo ministro Rishi Sunak, l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Sunak ha detto che Kate Middleton “ha mostrato un enorme coraggio” nella sua dichiarazione, aggiungendo che è stata “trattata ingiustamente da alcune sezioni dei media di tutto il mondo e sui social media”.

La diagnosi di Kate Middleton ha fatto notizia anche a livello internazionale.

“La diagnosi di cancro di Catherine mette i reali del Regno Unito su un terreno incerto”, ha detto il New York Times, sottolineando che le gravi preoccupazioni per la salute sia del re che di Kate Middleton si stanno aggiungendo alle pressioni della monarchia già in contrazione.

Re Carlo, salito al trono nel settembre 2022 dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta, è stato sottoposto a un intervento chirurgico correttivo per un ingrossamento della prostata nello stesso ospedale di Kate Middleton lo scorso gennaio.

Poi Buckingham Palace ha rivelato a febbraio che il 75enne reale sarebbe stato sottoposto a cure per il cancro, il che significava che avrebbe dovuto rinviare i suoi doveri reali pubblici.

