I tre segni zodiacali con l’oroscopo grezzo di venerdì 5 agosto 2022

Mettiamoci al lavoro: l’intera giornata è tutta incentrata sul lavoro e sull’aggravamento che troviamo sul posto di lavoro. Questo non durerà e non riguarderà tutti, ma per coloro che sentiranno il pizzico della luna di Urano di fronte, il dolore è reale.

Oggi quando chiediamo un aumento del premio solo per sentirci dire che non è possibile.

Questo è anche il giorno in cui proviamo a fare qualcosa di diverso, solo per scoprire che a nessuno importa o guarda. Gli sforzi fatti in questo giorno durante la luna opposta a Urano sono inutili, o meglio giacciono dormienti fino a nuovo avviso.

La parte peggiore della giornata è che pensiamo davvero che sarà una buona parte. Facciamo del nostro meglio per migliorare le cose e prendiamo il tempo per completare compiti che funzioneranno solo se ci prendiamo cura di loro.

Con tutto questo buon sforzo, si potrebbe pensare che il successo sia inevitabile, e potrebbe esserlo, ma non oggi. Scusate. L’opposizione della Luna con Urano non è davvero un rompicapo.

Ribellione e infrangere le regole? Sì, ma non il successo.

Questa giornata è utile per pensare alle cose prima di agire su di esse. La giornata non deve essere un disastro. Si tratta di agire con discrezione.

Il successo di oggi ci impone di essere pazienti, fare un passo indietro e guardare cosa succede prima di immergerci in esso con le nostre “grandi” idee. È una giornata tipo “pensa prima di agire”, e questo sarebbe il miglior consiglio.

I tre segni zodiacali con oroscopi approssimativi di venerdì 5 agosto 2022 sono Vergine, Scorpione e Capricorno.

1. Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Mentre sai che probabilmente vedrai risultati migliori se stai “aspettando cose”, sai anche che non hai pazienza quando si tratta di aspettare e poiché vuoi sapere qualcosa ora, farai qualcosa oggi che lo dimostrerà sei impaziente.

Questo verrà notato e respinto, cosa di cui potresti non interessarti molto. Tuttavia, influenzerà il tuo stato di dipendente.

Forse stavi aspettando che qualcuno ti notasse al lavoro; Ti senti degno di lode per i tuoi grandi sforzi e probabilmente lo meriti.

Ciò che ti risulterà evidente durante la visione luna contro Urano è che, sebbene tu possa essere un eccellente impiegato, lavori anche per Compagnia tutt’altro che eccellente.

A questa compagnia non importa se ti ribelli, ti siedi sulla tua sedia, urli a casa tua o rimani a casa. Oggi non verrai notato e non sarai elogiato per i tuoi sforzi dignitosi sul lavoro.

2. Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Ho imparato che in quasi tutte le situazioni puoi gestirti bene e con “bene” intendi che hai il controllo e puoi controllare gli altri se necessario. Oggi ti mostra che non hai alcun controllo sugli altri e non gestisci così bene. Durante la luna opposta a Urano, potresti provare a spingere qualcosa di troppo lontano.

Dato che sei così abituato a ottenere ciò che vuoi quando lo desideri, giorni come oggi saranno particolarmente frustranti per te. I tuoi vecchi trucchi non funzionano e cominci a pensare che l’universo stia cospirando contro di te.

Certo, questa è pura paranoia, perché sei parte dell’universo e certamente non il punto focale della sua attenzione negativa. Tuttavia, non puoi fare a meno di pensare che oggi sia stato creato solo per te, quindi puoi sentire la pressione Non ottieni niente che vuoi. Prova ad aspettare un giorno, Scorpione; Le cose andranno bene.

3. Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

La cosa che ti infastidisce di più oggi, il Capricorno, è che non riesci a capire perché le cose non vanno a posto. Sicuramente lavori abbastanza duramente per mettere tutto in ordine, quindi perché non riunirti come previsto in questo giorno?

Bene, la luna opposta a Urano sarà la tua risposta lì. Questo transito mette alla prova la tua resistenza, perché in tutto il mondo il Capricorno non è in grado di gestire il proprio marchio comportamento disorganizzato. Se vuoi il controllo e l’ordine, vedrai da vicino come sono oggi i tumulti e il caos.

Nessuno presterà attenzione alle regole. Se sei una delle persone che dettano queste regole, puoi anche stare a letto. Tutti gli sforzi compiuti oggi sono destinati a passare in secondo piano rispetto alle esigenze di tutti i disastri. Parole sagge: non sforzarti troppo oggi. Avrai la tua occasione, ma faresti meglio a farti da parte in questo giorno.

