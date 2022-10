Meghan Markle ricorda di essere stata “obiettiva” su “deal or no deal”

Meghan Markle Dice che il suo tempo è passato D’accordo o no Abbandonò il suo senso della cosa e si ridusse allo stereotipo del bimbo.

La duchessa del Sussex ha riflettuto sulla sua esperienza nel game show durante ultimo episodio Dal suo podcast Modelli, dove ha esplorato etichette come "bimbo" e "dumb blonde" con ospiti di Paris Hilton e Iliza Shlesinger. Durante l'introduzione dell'argomento, Markle ha condiviso di essersi sentita in dovere di assumere quell'etichetta quando ha assunto l'incarico di "Bag Girl".

Meghan Markle rispecchia il suo tempo nel game show. (Foto: Getty Images)

Di recente le è stata ricordata l’esperienza quando stava guardando la TV, che secondo lei è “rara quando hai due bambini sotto i 4 anni”, riferendosi a suo figlio Archie, 3 anni, e alla figlia Lilibit, 1, che condivide. Con suo marito il principe Harry. Ha detto che parte della sua vita precedente nel 2006 è stata “fantastica”.

"Ho studiato recitazione al college della Northwestern University e, come tante altre donne che stanno con me sul palco, la recitazione era ciò che perseguivo. Non stavo parlando di recitazione, ero comunque molto grata come attrice per un provino per un lavoro che poteva pagarmi i conti. Ho spiegato: avevo un reddito, facevo parte del sindacato, avevo l'assicurazione sanitaria, è stato fantastico. Tuttavia, ho anche studiato relazioni internazionali al college, e ci sono stati momenti in cui pensando al tempo che ho trascorso lavorando come stagista presso l'Ambasciata degli Stati Uniti in Argentina a Buenos Aires e quando sono stato in corteo con il Segretario del Tesoro in quel momento, è stato valutato specificamente per la mia sanità mentale".

Sebbene il suo lavoro nello show fosse “portare quella borsa sul palco insieme ad altre 25 donne che facevano lo stesso”, sentiva di essere “destinata a qualcosa di completamente opposto” a quello che aveva durante gli anni del college. Ha anche continuato a descrivere in dettaglio l’aspetto prominente delle donne sul palco.

Markle ha condotto lo spettacolo dal 2006 al 2007 (Immagine: Getty Images)

“Prima delle registrazioni dello spettacolo, tutte le ragazze erano in fila e c’erano diverse postazioni dove mettere le ciglia, le extension o le imbottiture nel reggiseno. Ogni settimana ricevevamo anche coupon per l’abbronzatura spray perché c’era un’idea definitiva sui biscotti di cosa avremmo dovuto sembra.” esattamente.” “Si trattava solo di bellezza e non necessariamente di cervelli”.

Markle ha anche rivelato che la donna che dirige lo spettacolo avrebbe guardato le donne nel backstage e una volta ha urlato a Markle di “succhiarlo” in riferimento al suo corpo. “Non dimenticherò mai”, ha detto Markle.

Alla fine, è stato questo trattamento che l’ha spinta a lasciare lo spettacolo.

“Ero grato per il lavoro ma non per quello che mi faceva sentire, il che non era intelligente. E comunque, a quel punto ero circondato da donne intelligenti con me. Ma non era quello il motivo per cui eravamo lì “, ha continuato. “Sarei finito per andarmene con questo buco nello stomaco sapendo di essere molto più di ciò che veniva opposto sul palco. Non mi piaceva sentirmi costretto a essere tutto apparenza e poca sostanza, è così che mi sentivo in quel momento – ridotto a questa specifica forma originale”.

La madre di due figli in seguito ha condiviso le sue speranze per sua figlia, dicendo: “Voglio che Lily sia istruita e voglio essere intelligente e essere orgogliosa di queste cose”.

