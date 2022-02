I fan di Kim Kardashian “temono per la sua vita” dopo le “orribili minacce” di Kanye West nei confronti di Pete Davidson in una sinistra faida

I fan di Kim Kardashian sono stati lasciati “temendo per la sua vita” dopo le scioccanti minacce di Kanye West contro Pete Davidson.

Nelle scorse settimane, il rapper ha chiamato il suo ragazzo Casa un “d** kehd”, ha minacciato di “colpirlo in culo” Gli hanno dichiarato “guerra”.

5 I fan di Kim Kardashian “hanno paura per la sua vita” dopo le scioccanti minacce di Kanye West contro Pete Davidson Credito: E!

5 Nelle ultime settimane, Kanye ha chiamato l’amico di Kim, Pete, una “testa di cazzo” e ha minacciato di “picchiare un ** credito: Getty

5 Kanye ha detto a Pete che “non incontrerà mai” i bambini che condivide con Kim Credito: Getty Images – Getty

Lunedì, Kanye ha fatto trapelare messaggi da Kim41 anni, che è L’ho pregato di smetterla di creare pericolo.

I fan di Skims ora la stanno esortando a emettere un ordine restrittivo o rafforzare la sua sicurezza sulla scia kanyeRumoroso indisciplinato.

Un fan preoccupato ha twittato: “Kanye dovrebbe effettivamente essere portato da qualche parte. Temo per la vita di Kim e per i bambini, da qualcuno che ha vissuto a contatto con qualcuno come Kanye”.

Un altro ha aggiunto: “Ha bisogno di un ordine restrittivo. Adesso ha superato quel limite”.

Un terzo giornale ha scritto: “Kim sarebbe meglio se questa sicurezza fosse davvero rafforzata. Questa situazione è terrificante, ancora più terrificante perché non è presa sul serio dal grande pubblico”.

Un altro ha osservato: “È anche peggio quando un uomo ha un esercito di ammiratori psichici pronti a fare le sue cose se necessario”.

Lunedì sera, Kanye, 44 anni, ha fatto trapelare messaggi di Kim che descrivevano le sue azioni come “spaventose” e condivideva le sue preoccupazioni sul fatto che Pete, 28 anni, potesse essere ferito dal suo comportamento.

La sceneggiatura diceva: “Stai creando un ambiente pericoloso e intimidatorio e qualcuno farà del male a Pete e sarà tutta colpa tua”.

Qualche istante dopo, Kanye ha condiviso un’altra presunta conversazione di testo con la sua ex, in cui lo ha ringraziato per aver preso sul serio la sua richiesta.

“Beh, grazie”, ha scritto. “Ci sono persone pericolose là fuori ed è spaventoso e non deve esserlo”.

si urlando

Il padre di quattro figli ha risposto: “Farò tutto ciò che è in mio potere per proteggere te e la nostra famiglia per sempre.

“Ti ho ascoltato e ho detto a tutti di assicurarsi che non succedesse nulla di fisico a Skeet.”

Il rapper ha pubblicato uno screenshot del film Baby Boy in cui un attore mette l’altro in un velo e ha intitolato l’immagine fissa: “Su richiesta di mia moglie, per favore non fare nulla fisicamente per gestire la situazione da solo”.

Kanye ha descritto Kim come l’attore che era in carcere.

Un’ora dopo, ha pubblicato altri messaggi trapelati che hanno rivelato il fastidio di Kim nel condividere pubblicamente i loro testi privati.

“Perché non puoi mantenere privata nessuna delle nostre conversazioni??” Il messaggio che sosteneva proveniva da Kim che aveva letto.

Kanye ha risposto “Perché l’ho preso dal mio personaggio preferito al mondo. Sono il tuo fan numero uno. Perché non lo dico a tutti”, ha risposto Kanye.

brutta faida

Durante il fine settimana, Kanye Si chiama la casa di un “d**kud”. insistere su Sabato sera in diretta La star di “mai incontrarsi” ha i quattro figli che condivide con Kim.

Sono i Padri del Nord, otto, Santi, sei, Chicago, quattro, e Salmo, due.

kanye scorri verso casa Mentre postavo una foto di lui e Kim in un appuntamento insieme il mese scorso.

Oltre allo scatto, ha scritto: “Guarda questo D**KHEAD.

“Mi chiedo se Instagram GONNA abbia chiuso la mia pagina a causa della rottura del mio ex fidanzato HILARY CLINTON”.

L’ultima riga sembra riferirsi a una battuta che Pete e Hilary hanno fatto insieme dopo essere stati individuati casualmente.

famiglia rovinata

Anche Kanye Pete è stato accusato di “distruggere” la sua famiglia con Kim.

In un post su Instagram da allora cancellato, ha scritto: “Per ogni persona sposata, tieni tua moglie vicina, assicurati che sappia quanto la ami e la apprezzi perché c’è uno spettacolo in agguato ogni volta ** La valle ti aspetta per aiutarti a demolire . A proposito di Calvin Klein Intorno ai tuoi figli”.

kanye Si riferiva a una casa come “Skeet”. Nei suoi ultimi post attacca il comico.

“Vorrei che mia moglie fosse con me ei nostri figli seduti sulla linea delle 50 yard”, ha continuato.

Il mese scorso, Kanye ha minacciato di “colpire” Pete su Eazy, il suo nuovo singolo con The Game.

Canta: “Dio mi ha salvato dall’incidente, solo così ho potuto sconfiggere Pete Davidson a**.

5 Kim ha implorato Kanye di smettere di attaccare Pete sui social media nei testi trapelati Credito: Instagram / Kanye West

5 Ha una lunga faida con il comico SNL Credito: Instagram