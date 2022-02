La Russia lancia una nave mercantile verso la Stazione Spaziale Internazionale

La nave cargo russa Progress 80 è partita lunedì (14 febbraio), con a bordo circa 3 tonnellate di rifornimenti e attrezzature, verso il laboratorio orbitale.

russo Missile Soyuz Progress 80 è stato lanciato dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakistan alle 23:25 EDT (0425 GMT o 9:25 ora locale di martedì 15 febbraio).

La nave mercantile orbiterà attorno alla Terra più di 30 volte prima di raggiungerla Stazione Spaziale Internazionale, un evento importante previsto per l’inizio di giovedì (17 febbraio). La NASA TV trasmetterà una copertura in diretta dell’arrivo della nave mercantile a partire dall’1:30 EDT (0630 GMT) di giovedì e l’anticipo dovrebbe riguardare l’unità di attracco Russian Poisk alle 2:06 EDT (0806 GMT).

Imparentato: Come funzionano le astronavi progressive russe (Diagramma)

Un razzo russo Soyuz ha lanciato la navicella cargo Progress 80 verso la Stazione Spaziale Internazionale dal Cosmodromo di Baikonur in Kazakistan il 14 febbraio 2022. (Credito immagine: NASA/Roscosmos)

Lo ha riferito la NASA Che il Progress 80 trasporterà circa tre tonnellate di cibo, carburante e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale e che la partenza della nave mercantile dal laboratorio orbitante sarà stabilita dall’Agenzia Spaziale Federale Russa, Roscosmos, in un secondo momento.

Roscosmos ha annunciato qualche giorno fa che intende farlo Avanzamento di consegna predefinito A un’orbita, un viaggio di due ore al laboratorio orbitante. Se sono previsti test iniziali, questa traiettoria ultraveloce dovrebbe essere implementata nel 2023.

A partire dal 2018, molti dei veicoli Progress sono stati in grado di raggiungere la stazione in sole due orbite, o tre ore. Ma la tempistica dei lanci e dell’arrivo delle stazioni spaziali è soggetta a diversi fattori, come le attività di altri veicoli spaziali che hanno attraccato alla stazione spaziale.

Progress è la principale navicella spaziale con cui la Russia fornisce rifornimenti ai suoi equipaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale, seguendo il lavoro delle precedenti varianti Progress che rifornivano stazioni precedenti come Salyut 6 e Mir. Il progresso è stato sviluppato per la prima volta negli anni ’70 sotto l’ormai defunta Unione Sovietica.

Nota dell’editore: Questa storia è stata aggiornata alle 23:47 ET del 14 febbraio con la notizia del successo del lancio di Progress 80.

Segui Elizabeth Howell su Twitter Incorpora il tweet. Seguici su Twitter Incorpora il tweet o Facebook.