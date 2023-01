Jeremy Renner festeggia il suo 52° compleanno in ospedale dopo un incidente nevoso

Cnn

–



Jeremy Renner Festeggia il suo 52° compleanno con un biglietto di ringraziamento al suo team di assistenza medica. L’attore continua a riprendersi dalle ferite riportate in un incidente con lo spazzaneve.

Renner ha scritto su una delle foto: “Grazie al famoso team di terapia intensiva medica per aver iniziato questo viaggio”. Condividilo sulla sua storia di Instagram. L’inquadratura mostra l’attore in un letto d’ospedale, circondato da medici professionisti.

Il post di venerdì è il terzo aggiornamento che Renner ha condiviso dal suo ricovero. Ha subito due interventi chirurgici per ferite contundenti al torace e alle ossa dopo essere stato schiacciato da uno spazzaneve il giorno di Capodanno vicino a casa sua in Nevada. La star della Marvel stava sgombrando la neve da un vialetto privato quando è avvenuto l’incidente, ha detto in precedenza il suo addetto stampa alla CNN.

Renner ha anche condiviso un breve video di fan che ballano sulla canzone di 50 Cent In Da Club per augurargli un buon Natale, ringraziandoli per il “Christmas Love”.

Anche molti altri attori hanno inviato gli auguri di compleanno a Renner. “Buon compleanno a uno dei ragazzi più duri che conosca”, ha scritto Chris Evans nella sua storia su Instagram con una foto di Renner. Invio di un sacco di amore a modo tuo.

Lo sceriffo della contea di Washoe, Darren Balaam, ha dichiarato martedì in una conferenza stampa che il gatto delle nevi di Renner, una macchina a motore utilizzata per rimuovere la neve, ha iniziato a rotolare via mentre Renner non era al posto di guida. Balaam ha detto di essere stato ferito mentre cercava di rientrare nella macchina. I membri della famiglia di Renner erano con lui quando è stato ferito.

Le autorità hanno ricevuto una chiamata al 911 sull’incidente il giorno di Capodanno. L’autostrada è stata chiusa a causa del maltempo invernale. A causa del maltempo, viene utilizzato un elicottero per portare Renner in ospedale.