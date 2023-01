Una rara cometa si sta avvicinando al suo punto più vicino alla Terra tra 50.000 anni

Un gelido visitatore proveniente dal lontano sistema solare attraversa la nostra regione.

La cometa di lungo periodo C/2022 E3 (ZTF) può essere vista in questo momento con un telescopio di medie dimensioni e, se continua a illuminarsi, dovrebbe essere vista facilmente con un binocolo e forse ad occhio nudo in cieli sufficientemente bui.

Questa cometa è stata scoperta il 2 marzo 2022 all’Osservatorio Palomar del Caltech vicino a San Diego. Zwicky Transit Facility un telescopio da 48 pollici e un sistema di telecamere progettato per scansionare l’intero cielo alla ricerca di eventi come collisioni di stelle e oggetti in movimento come asteroidi e comete.