Lakers vs. Kings Punteggio finale: LeBron chiude The Beam

il Lakers Hanno continuato il loro miglior tratto della stagione venerdì sera e si sono separati Raggio di vittoria dei Sacramento Kings in una vittoria 136-134. La partita avanti e indietro è stata la stessa, con 18 Cambi di vantaggio e pareggio di 20, ma alla fine i Lakers si sono assicurati la vittoria negli ultimi secondi.

La vittoria ha portato i Lakers a 19-21, di nuovo entro 0,500 e pareggiati con i Minnesota Timberwolves per l’11 ° posto in classifica. Classifica della Western Conference.

La produzione di Los Angeles è stata equilibrata. LeBron James ha ottenuto 37 punti, 8 rimbalzi e 7 assist e Dennis Schroeder ha ottenuto tiri liberi vincenti come parte del suo conteggio di 27 punti. Russell Westbrook ha aggiunto 23 punti, 15 assist e 5 rimbalzi dalla panchina, e ha seguito Thomas Bryant Il suo ultimo spettacolo di produzioni brillanti Con 29 punti e 14 rimbalzi.

Sacramento può aver perso, ma anche le loro Stelle hanno giocato una partita che è stata in discussione per tutti i 48 minuti. De’Aron Fox ha segnato 34 punti e 9 assist, segnandone 17 solo al quarto down per mantenere i Kings in gioco. Damontas Sabonis ha segnato 25 punti, 12 rimbalzi e 7 assist prima di perdersi a fine partita grazie a LeBron che lo ha preso di mira per tutta la partita.

Con tanti giocatori in giro Dopo aver giocato proprio ieri seraI Lakers hanno mantenuto lo stesso successo in quinta elementare contro Atlanta a Sacramento. Quella continuità e quella produzione sono continuate sabato, quando i Lakers hanno segnato 37 punti solo nel primo quarto. Il tiro da tre punti, che era il tallone d’Achille di Los Angeles all’inizio della stagione, è iniziato come una forza della notte, visto che hanno tirato il 66,7% da tre punti nel primo quarto. Anche Sacramento è stato bravo, con Davon Mitchell che ha segnato nove punti dalla panchina portando i Kings a un punto alla volta.

Il resto della metà è stato un affare avanti e indietro. Sacramento ha tirato fuori una corsa per iniziare il secondo tempo e Los Angeles ha risposto 9-0. La difesa era facoltativa e il fischio dell’arbitro sembrava incoerente (20 tiri liberi per i Kings 12 per i Lakers), ma dopo metà di un pallone da basket, la partita era in stallo a 73.

Dopo l’intervallo, le due squadre hanno ripreso da dove si erano interrotte. I primi cinque Kings stavano facendo clic su tutti i cilindri con ogni inizio in doppia cifra, ei Lakers avevano i loro attuali primi tre giocatori, Bron, Ross e Dennis, che rispondevano a ogni canestro a Sacramento. Negli ultimi secondi del quarto, il drive stop di Bronn ha fatto ripartire le cose a 109.

Quindi, tre quarti di parità assoluta. Chi vincerà il quarto e ultimo quarto?

era un laker. Sono andati su un parziale di 11-2 per iniziare il frame, mentre Bryant ha fatto canestro dalla media distanza dopo canestro dalla media distanza per creare una certa separazione tra loro e Sacramento. Alla fine, i Kings si sono calmati grazie a un aggressivo Sabonis che è rimasto in campo, e siamo tornati a una partita da due punti a metà del quarto.

I minuti finali sono stati esilaranti come una partita della stagione regolare e, a 48 secondi dalla fine, LeBron ha lasciato un calcio d’angolo e non solo ha ricevuto la chiamata sbagliata, ma Sabonis ha giocato male. Sacramento aveva la palla in vantaggio, ma Dennis ha costretto la sua squadra a restituire la palla ai Lakers. Dopo che Ross ha diviso un paio di tiri liberi, Fox ha segnato un canestro da pareggio ma aveva sei secondi rimasti sul cronometro. Dennis è andato a canestro e ha subito un fallo a 3,6 secondi dalla fine e ha assicurato alla coppia la vittoria per sempre quando Fox (finalmente) ha sbagliato un tiro nel quarto quarto quando è suonato il cicalino.

prese principali

Durante questa serie di vittorie, i Lakers hanno fatto tutto bene. Erano una squadra composta dai primi cinque rimbalzisti e dai primi dieci tiratori da tre punti. Forse il front office prende a calci la lattina lungo la strada E non guardare avanti alla competizione, ma di certo non puoi dire lo stesso dei giocatori in campo. Stasera hanno combattuto contro ogni deficit per passare il turno duro Vincendo la seconda notte di partite consecutive e siamo proprio alla caccia dei playoff/playoff mentre ci avviciniamo al giro di boa della stagione.

per più Lakers Parla, iscriviti al feed di trasmissione sul grande schermo e gira iTunesE SpotifyE cucitrice o GooglePodcast. Puoi seguire Edwin su Twitter all’indirizzo Ah ah ah ah ah ah.