I viaggiatori si stanno affrettando per approfittare della riapertura della Cina

PECHINO (AP) – Due anni dopo essersi separato dalla moglie nella Cina continentale, Cheung Sing-pun, residente a Hong Kong, si è assicurato di essere tra i primi in fila dopo la riapertura dei valichi di frontiera domenica.

La capacità di attraversare i residenti della città semi-autonoma della Cina meridionale è uno dei segni più visibili dell’allentamento delle restrizioni alle frontiere da parte della Cina, poiché i viaggiatori che arrivano dall’estero non sono più tenuti a sottoporsi alla quarantena.

“Sto tornando di corsa”, ha detto Cheung, con una borsa pesante, all’Associated Press mentre si preparava ad attraversare la stazione di Loc Ma Chau.

Tuttavia, i viaggiatori in transito tra Hong Kong e la Cina continentale devono comunque mostrare un test COVID-19 negativo effettuato nelle ultime 48 ore, una misura che la Cina ha protestato quando altri paesi l’hanno imposta.

Hong Kong è stata duramente colpita dal virus e i posti di blocco delle frontiere terrestri e marittime con la terraferma sono stati in gran parte chiusi per quasi tre anni. Nonostante il rischio di nuove infezioni, la riapertura che consentirà a decine di migliaia di persone che hanno effettuato prenotazioni online anticipate di attraversare ogni giorno dovrebbe fornire una spinta tanto necessaria ai settori del turismo e della vendita al dettaglio di Hong Kong.

Durante una visita alla stazione domenica mattina, l’amministratore delegato di Hong Kong John Lee ha affermato che le due parti continueranno ad aumentare il numero di punti di attraversamento dagli attuali sette a ben 14.

“L’obiettivo è tornare il più rapidamente possibile alla vita normale prima dell’epidemia”, ha detto Li ai giornalisti. “Vogliamo rimettere in carreggiata la cooperazione tra le due parti”.

Circa 200 passeggeri dovrebbero prendere il traghetto per Hong Kong, mentre altri 700 dovrebbero viaggiare nella direzione opposta, sulla prima, il quotidiano del Partito Comunista Global Times ha citato Tan Luming, un funzionario portuale di Shenzhen al confine con Hong Kong, come dire. giorno di riapertura. Tan ha affermato che nei prossimi giorni è previsto un costante aumento del numero di passeggeri.

“Sono rimasta sveglia tutta la notte e mi sono svegliata alle 4:00 del mattino perché sono così entusiasta di tornare sulla terraferma per vedere mia madre di 80 anni”, ha detto una donna di Hong Kong identificata solo dal suo cognome, Cheung, al suo arrivo a Shenzhen, dove le sono state presentate le sue “rose e sanitari”, riporta il giornale.

Secondo i resoconti dei media di Hong Kong, sono già state effettuate circa 300.000 prenotazioni di viaggio dalla città alla Cina continentale.

Anche il servizio di traghetti limitato dalla provincia cinese del Fujian all’isola di Kinmen, controllata da Taiwan, al largo della costa cinese, è stato ripristinato.

Anche il valico di frontiera con la Russia a Suifenhe, nella remota provincia settentrionale di Heilongjiang, ha ripreso le normali operazioni, giusto in tempo per l’apertura del Festival del Ghiaccio nella capitale Harbin, grande attrazione turistica.

Tuttavia, i confini della Cina rimangono in gran parte chiusi, con solo una frazione del numero precedente di voli internazionali in arrivo nei principali aeroporti.

Il principale aeroporto internazionale della capitale di Pechino prevede otto voli dall’estero domenica, ha detto l’aeroporto. La città più grande della Cina, Shanghai, ha ricevuto il suo primo volo internazionale secondo la nuova politica alle 6:30, lasciando solo una manciata di altri voli internazionali rimanenti.

Questo numero dovrebbe ora aumentare, poiché le richieste di prenotazione per viaggi all’estero travolgono alcuni servizi di viaggio online in vista della corsa ai viaggi del capodanno lunare alla fine di questo mese. Capital International si sta preparando a riaprire le sale d’attesa degli arrivi che sono state silenziose per la maggior parte degli ultimi tre anni.

Nel frattempo, Shanghai ha annunciato che ricomincerà a rilasciare passaporti regolari ai cinesi per viaggi all’estero e visite familiari, nonché a rinnovare ed estendere i visti per gli stranieri. Queste restrizioni hanno avuto un impatto particolarmente devastante su uomini d’affari e studenti stranieri nel principale hub finanziario asiatico.

La Cina sta ora affrontando un aumento del numero di casi e ricoveri Nelle principali città e si sta preparando per un’ulteriore diffusione nelle regioni meno sviluppate con l’inizio della festa più importante dell’anno in Cina, che dovrebbe iniziare nei prossimi giorni.

Le autorità affermano di aspettarsi che i viaggi ferroviari e aerei nazionali raddoppino rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, avvicinando i numeri complessivi a quelli del periodo festivo pre-pandemico del 2019.

Nel frattempo, continuano le polemiche sui requisiti dei test imposti ai viaggiatori cinesi dai governi stranieri, più recentemente Germania e Svezia. Sabato il ministro degli Esteri tedesco Analina Berbock ha esortato i cittadini a evitare viaggi “non essenziali” in Cina, citando l’aumento dei casi di coronavirus nel Paese e affermando che il sistema sanitario cinese era “sovraccarico”.

Il regolamento tedesco consente anche controlli immediati all’arrivo e la Germania, come altri paesi europei, testerà le acque reflue degli aerei per possibili nuove varianti del virus. Le misure entreranno in vigore lunedì a mezzanotte e dureranno fino al 7 aprile.

Chiaramente preoccupata per la sua reputazione, la Cina afferma che i requisiti dei test non sono basati sulla scienza e ha minacciato contromisure non specificate.

Le autorità sanitarie cinesi pubblicano un conteggio giornaliero di nuovi casi, casi gravi e decessi, ma queste cifre includono solo casi ufficialmente confermati e utilizzano una definizione molto ristretta di decessi correlati a COVID-19.

Le autorità affermano che da quando il governo ha posto fine ai test obbligatori e ha consentito alle persone con sintomi lievi di testarsi e riprendersi a casa, non possono più fornire un quadro completo dello stato dell’ultimo focolaio.

I portavoce del governo hanno affermato che la situazione è sotto controllo e hanno respinto le accuse dell’Organizzazione mondiale della sanità e altri di non essere trasparenti sul numero di casi e decessi o di fornire altre informazioni importanti sulla natura dell’attuale epidemia che potrebbe portare alla comparsa della malattia. delle nuove variabili.

Nonostante queste assicurazioni, sabato la Commissione sanitaria ha emanato regolamenti per rafforzare la sorveglianza delle mutazioni virali, compresi i test sulle acque reflue urbane. Le lunghe regole richiedevano una maggiore raccolta di dati da ospedali e dipartimenti sanitari del governo locale e test approfonditi per “polmonite da causa sconosciuta”.

Le critiche si sono in gran parte concentrate sulla dura applicazione dei regolamenti, comprese le restrizioni di viaggio a tempo indeterminato che hanno lasciato le persone confinate nelle loro case per settimane, a volte rinchiuse in casa senza cibo o cure mediche adeguate.

La rabbia è stata anche sfogata per il requisito che chiunque fosse potenzialmente risultato positivo o avesse avuto contatti con una persona del genere fosse trattenuto in osservazione in un ospedale da campo, dove il sovraffollamento e la scarsa alimentazione e igiene sono comunemente citati.

I costi sociali ed economici alla fine hanno portato a rare proteste di piazza a Pechino e in altre città, che potrebbero influenzare la decisione del Partito Comunista di allentare rapidamente misure più severe e ridefinire le priorità della crescita.

Nell’ambito delle recenti modifiche, la Cina non presenterà più accuse penali contro le persone accusate di aver violato le norme sulla quarantena al confine, secondo un avviso emesso sabato da cinque dipartimenti governativi.

L’avviso diceva che le persone attualmente in custodia sarebbero state rilasciate e i beni confiscati sarebbero stati restituiti.

Venerdì il ministero dei Trasporti ha invitato i viaggiatori a limitare i viaggi e gli assembramenti, soprattutto se includono anziani, donne incinte, bambini piccoli e persone con patologie pregresse.

I corrispondenti dell’Associated Press Alice Fung e Carmen Lee a Hong Kong e Frank Jordan a Berlino hanno contribuito a questo rapporto.