La sonda cinese Chang’e 6 Moon ha a bordo un ospite misterioso

La missione della sonda lunare cinese Chang’e 6 è diretta verso il lato nascosto della Luna e sembra che ci sia un piccolo rover attaccato al lato del lander. È stata vista in nuove foto Rilasciato dall’Accademia Cinese di Tecnologia Aerospaziale (CAST).

Ma come Sito web Space.com Rapporti, le persone hanno ho notato Le immagini pubblicate da CAST mostrano un misterioso piccolo rover, che appare troppo piccolo per una missione a lungo raggio. Istituto Ceramico di Shangai Suggerimenti Il loro sito web potrebbe avere uno spettrometro a infrarossi che può essere utilizzato anche per rilevare l’acqua nel suolo e nelle rocce Spiegato prima Novità sullo spazio.