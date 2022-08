La Terra registra il suo giorno più corto mai registrato poiché 1,59 millisecondi di rotazione sono stati rasati per 24 ore

Il pianeta Terra ha registrato il suo giorno più corto dall’inizio delle registrazioni.

1,59 millisecondi si sono ridotti rispetto alla consueta rotazione di 24 ore del 29 giugno, aumentando la possibilità di un secondo intercalare per mantenere le ore coerenti. Questa sarà la prima volta che gli orologi globali saranno accelerati.

È noto che la rotazione terrestre sta rallentando, poiché dagli anni ’70 sono stati necessari 27 secondi intercalari per mantenere la precisione del tempo atomico. Il più recente è stato la vigilia di Capodanno del 2016, quando gli orologi si sono fermati per un secondo per consentire alla Terra di recuperare il ritardo.

Ci sono altri fattori che possono influenzare la durata dei giorni della Terra, inclusa la neve che si accumula sulle montagne dell’emisfero settentrionale in inverno e poi si scioglie in estate.

Ma dal 2020 il fenomeno si è invertito: il 19 luglio di quell’anno il più veloce del giorno precedente era di 1,47 millisecondi. Il cambiamento non può essere rilevato dall’uomo, ma potrebbe interessare satelliti e sistemi di navigazione.

Gli esperti affermano che la colpa potrebbe essere di “Chandler Wobble” – un cambiamento nella rotazione della Terra sul suo asse. “L’ampiezza dell’oscillazione naturale è di circa quattro metri sulla superficie terrestre, ma è scomparsa dal 2017 al 2020”, ha affermato il dottor Leonid Zotov, dello Sternberg Astronomical Institute di Mosca.

Gli esperti affermano che la colpa potrebbe essere di "Chandler Wobble" – un cambiamento nella rotazione della Terra attorno al suo asse –

Si pensa anche che il riscaldamento globale abbia un effetto sciogliendo ghiaccio e neve a un ritmo più veloce.

L’International Earth Rotation Service di Parigi monitora la rotazione del pianeta e comunicherà ai paesi quando è necessario aggiungere o rimuovere i secondi intercalari, con un preavviso di sei mesi.