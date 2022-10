James A. McDevitt, leader nelle prime vittorie della NASA, muore a 93 anni

James Alton McDevitt è nato il 10 giugno 1929 a Chicago e cresciuto a Kalamazoo, nel Michigan. Dopo aver frequentato il liceo, ha lavorato come riparatore di caldaie, quindi ha frequentato il Jackson Junior College di Jackson, nel Michigan, prima di entrare nell’Air Force.

Dopo la guerra di Corea, l’Air Force lo mandò all’Università del Michigan per trascorrere i suoi ultimi due anni al college. Si è laureato primo della sua classe nel 1959 con un Bachelor of Science in Ingegneria Aeronautica.

Divenne pilota collaudatore presso la Edwards Air Force Base in California, quindi si iscrisse al programma di ricerca aerospaziale dell’Air Force, una struttura di addestramento per potenziali astronauti. Subito dopo, è stato selezionato per il programma Gemini.

(Nel gennaio 1967, meno di due anni dopo aver orbitato attorno a Gemini 4, il suo equipaggio, il suo amico in quella missione, il signor White, e altri due astronauti morirono quando la loro navicella spaziale Apollo, montata su un razzo Saturno a Cape Canaveral in Florida, esplose in fiamme durante il test. .)

Nella primavera del 1969, McDevitt divenne direttore delle operazioni di sbarco sulla luna della NASA quando i preparativi raggiunsero il culmine per l’Apollo 11, il primo sbarco sulla luna. Fu nominato Direttore Generale del Programma Missioni Apollo dopo quel volo epico.