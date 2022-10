La Carolina del Sud è stata classificata all’unanimità al primo posto nel sondaggio pre-stagionale femminile AP

Dawn Staley e la Carolina del Sud sono esattamente dove si erano interrotte: numero uno in un sondaggio dell’Associated Press sulla top 25 del basket femminile.

I detentori del titolo Gamecox sono stati la scelta unanime dei 30 membri del National Media Committee in un sondaggio pre-stagionale pubblicato martedì. È la terza stagione consecutiva e la Carolina del Sud è la favorita pre-stagione.

“È qui che volevamo essere e abbiamo immaginato il nostro programma”, ha detto Staley. “Devo darlo ai nostri giocatori. Riceviamo costantemente alcuni dei migliori giocatori del paese. Ci mettono in quella posizione perché lavorano molto duramente. Non so se vengono a dire che voglio essere il primo squadra nel Paese, ma dicono di voler essere campioni a livello nazionale. Questo è un passo avanti per essere un campione nazionale”.

Stanford, Texas, Iowa e Tennessee si sono classificati tra le prime cinque squadre nel sondaggio pre-stagionale. È la migliore classifica dell’Iowa dal 1994, quando gli Hawkeyes arrivarono quarti nella media stagione.

“Non c’è stata alcuna differenza a marzo rispetto a quella di ottobre, ma voglio assolutamente che la mia squadra abbia fiducia e sia orgogliosa di ciò che ha realizzato. L’Iowa è sulla mappa”, ha detto l’allenatore Lisa Blouder. “Lo festeggeremo e poi lo dimenticheremo”.

La Carolina del Sud ha trasformato un filo intricato come prima squadra la scorsa stagione ed è stata la prima squadra per 20 settimane consecutive. Solo UConn (quattro volte) e Baylor (una volta) hanno avuto serie più lunghe al primo posto dalla stagione 1994-95, quando è diventato uno dei primi 25 sondaggi di libri.

Gli Husky si sono classificati al sesto posto, la prima volta dal 2006 che non erano tra i primi cinque in un sondaggio pre-stagionale. Louisville, Iowa, Notre Dame e North Carolina sono entrati nella top ten.

cattura questa tigre

La Princeton University ha ottenuto la sua prima classifica pre-stagionale, classificandosi al 24 ° posto.

I Tigers sono stati testa di serie per le ultime due settimane della scorsa stagione e sono tornati quattro rookie dalla squadra che ha prodotto uno dei più grandi sconvolgimenti del campionato NCAA, sconfiggendo il Kentucky al primo turno prima di cadere in Indiana di un punto nella partita successiva.

“È fantastico per il nostro programma e per la Fifi League, e mettiamo un po’ di rispetto per quello che abbiamo fatto in passato”, ha detto l’allenatore Carla Birob. “Penso che sia importante per la nostra squadra e per essere all’altezza degli standard che abbiamo fissato, abbiamo obiettivi ambiziosi. Essere classificati in pre-stagione significa molto, ma c’è molto lavoro da fare”.

Berube ha alzato il programma dei Tigers per sfidarli con giochi in Texas e all’UConn, la sua alma mater.

“Abbiamo imparato che se hai un programma difficile senza conferenze, può prepararti per la Ivy League e oltre”, ha detto.

Cornhusker in esecuzione

Ci sono grandi speranze in Nebraska. La n. 21 Creighton si è classificata prima prima dell’inizio della stagione, mentre la n. 22 del Nebraska è stata la sua prima classifica dal 2015. È la prima volta nella storia dei sondaggi che entrambe le squadre si classificano nella stessa settimana.

“È positivo che Creighton e il Nebraska siano tra i primi 25. È positivo per lo stato”, ha detto l’allenatore di Creighton Jim Flannery.

I Bluejays stanno uscendo da una grande stagione quando sono passati al loro primo Elite Eight nella storia della scuola sconfiggendo la seconda testa di serie Iowa State in casa al secondo turno e Iowa State nelle semifinali regionali. Le aspettative sono alte quest’anno.

“Dice ai nostri giocatori che hanno messo il programma in una posizione migliore di quanto non lo siamo mai stati”, ha detto Flannery. “È un bene per loro. Penso che se lo meritino. Hanno lavorato per portarci a questo punto. Non credo che cambi il loro approccio”.

SUGGERIMENTI

Il numero 13 della Virginia Tech ha ottenuto il miglior punteggio dall’ultimo sondaggio del 1999, quando anche la scuola era al numero 13. … Il numero 23 del South Dakota è stato classificato in pre-stagione per la prima volta nella storia della scuola.

orologio da conferenza

Il Big Ten guida la nazione con sei squadre classificate. Unendosi al n. 4 dell’Iowa c’è il n. 11 dell’Indiana, il n. 14 dell’Ohio, il n. 17 del Maryland, il n. 22 del Nebraska e il n. 25 del Michigan.

L’ACC ha cinque squadre nel sondaggio, di cui tre tra le prime 10. Unendosi a Louisville, Notre Dame e North Carolina è la n. 12 nella Carolina del Nord e la n. 13 in Virginia Tech.

The Big 12 ha quattro programmi classificati, guidati dal Texas n. 3 e n. 8 dell’Iowa. Anche l’Oklahoma è stato classificato al 15 ° posto e al 18 ° posto in Baylor.

La SEC e la Pac-12 hanno ciascuna tre squadre nel sondaggio. 16 LSU si unisce alla Carolina del Sud al primo posto e al Tennessee n. 5 nella SEC. La n. 19 dell’Arizona e la n. 20 dell’Oregon si uniscono alla n. 2 Stanford al Pac-12.

Il numero 21 Creighton e Ocon rappresentano il Big East mentre il numero 24 di Princeton è l’unica scuola della Ivy League e il 23 dello Stato del South Dakota è l’unica squadra della Summit League in classifica.