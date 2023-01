Rafael Devers, Red Sox ha terminato 11 anni, estensione di $ 331 milioni

Terza base Raffaele Devers E i Boston Red Sox sono in procinto di finalizzare un’estensione del contratto di 11 anni e 331 milioni di dollari, hanno riferito fonti a ESPN, un accordo che bloccherebbe la star 26enne dal libero arbitrio quest’anno e costituirebbe la garanzia più lunga e più grande di sempre offerto dal franchising commerciale.

L’accordo, che dovrebbe essere firmato mercoledì sera e sarà il più grande di sempre per un terzo base, arriva nel bel mezzo di un inverno estenuante per i Red Sox, che hanno perso un lungo interbase. Xander Bogaerts a San Diego in libero arbitrio dopo quasi tre anni di scambio di star dell’esterno destro Animali Mookie ai Los Angeles Dodgers. Offrire a Devers un accordo molto più lungo dell’accordo di otto anni di Manny Ramirez e più del 50% più grande del contratto da $ 217 milioni di David Price è stato sufficiente per il due volte All-Star per accettare la sponsorizzazione dei Red Sox dall’ultimo posto nell’American League East e tornare alla contesa.

Il contratto inizierà nel 2023 e durerà fino alla stagione 2033. L’accordo a lungo termine sostituirà il contratto di un anno da 17,5 milioni di dollari che Devers ha firmato all’inizio della settimana per evitare l’arbitrato.

Devers ha fatto il suo debutto con Boston all’età di 20 anni nel 2017 e ha subito chiarito perché gli scout adorano la sua mazza. Il suo swing con la mano sinistra si adattava bene al Fenway Park, colpendo il doppio con il Green Monster e un fuoricampo sul campo destro. L’arguzia di Devers è solo cresciuta. Nel 2022, ha segnato .295/.358/.521 con 27 fuoricampo, 88 RBI e un miglior OPS+ in carriera.

È stato simile alla stagione 2021, in cui Devers ha segnato 38 fuoricampo, e al 2019, quando ha guidato i principali campionati con 359 basi totali a 22 anni. La sua coerenza lo ha reso il candidato ideale per la sopravvivenza a lungo termine con le sconfitte di Bogaerts e Betts, la cui coerenza era tra le loro caratteristiche distintive. Le prime trattative su un accordo, con il capo del baseball dei Red Sox Chaim Blum e l’agente di Devers Nelson Montes de Oka da prima base, non hanno dato i loro frutti.

Non è chiaro se il contraccolpo della perdita di Bogaerts e Betts – e solo la perdita – abbia influito sul completamento dell’affare. Ma lunedì, con il Fenway Park che ospitava il maestoso Center Classic, i fan hanno fischiato il proprietario dei Red Sox John Henry, una dimostrazione dei sentimenti della città per il proprietario sotto il quale la squadra ha rotto una siccità di 86 anni di World Series prima di vincere altri tre campionati.

generale giocatore un contratto 2022 Raffaele Devers * 11 anni, 331 milioni di dollari 2015 Davide Prezzo 7 anni, 217 milioni di dollari 2000 Manny Ramirez 8 anni, 160 milioni di dollari 2011 Adrian González Sette anni, 154 milioni di dollari 2019 Chris Sale 5 anni, 145 milioni di dollari 2010 Carlo Crawford 7 anni, 142 milioni di dollari * segnalato mer. Di Jeff Bassan di ESPN – Statistiche e informazioni ESPN

Vedere Bogaerts andarsene con un’offerta di decine di milioni di dollari, specialmente con i Red Sox messi all’opera Jeter DownsTuttavia, il principale potenziale ritorno nell’affare Betts è arrivato pochi giorni dopo. Come Devers, Bogaerts, 30 anni, era una star locale: cinque volte Silver Sluggers, quattro apparizioni All-Star e un paio di anelli delle World Series. L’idea di un esterno sinistro di lunga data con lui e Devers è sembrata naturale alla base di fan dei Red Sox che ha avuto a che fare con l’ultimo posto due delle ultime tre stagioni, confinata attorno al look ALCS.

Quando Bogaerts è partito, l’attenzione si è naturalmente spostata su Devers, che ha beneficiato enormemente degli enormi affari offerti quest’inverno. Aronne Giudice La lista è stata completata da $ 360 milioni dai New York Yankees. Tria Turner Ha ottenuto $ 300 milioni da Philadelphia, Bogarts $ 280 milioni da Padres. E il Carlo Correa Ha accettato accordi per un valore di oltre $ 300 milioni, nonostante le carenze mediche lo abbiano messo nel limbo.

Dopo Bogart quest’inverno, il campione del mondo Nathan Ivaldi È partito per i Texas Rangers ei Red Sox non sono riusciti a firmare più obiettivi di free agent. Invece, i Red Sox hanno ridistribuito le risorse nel roster aggiungendo l’outfielder giapponese Masataka Yoshida con un contratto quinquennale da 90 milioni di dollari. Kenley Jansen (2 anni, $ 32 milioni) e Chris Martin (2 centesimi, $ 17 milioni), terza base Justin Turner A due anni per 21 milioni di dollari e un novellino Corey Kluber all’anno e 10 milioni di dollari.

Devers sarà la pietra angolare del roster e il volto del franchise per la nuova era dei Red Sox. Sebbene il terzo base sia migliorato difensivamente nel corso della sua carriera, è probabile che si sposti in prima base o battitore designato in trasferta. Ma fintanto che il suo swing e la sua produzione sono un’immagine speculare di ciò che ha fatto nella sua giovane carriera, non importa in quale ruolo ricopre.

Le statistiche e le informazioni ESPN hanno contribuito a questo rapporto.