Steve Curry, Draymond Green incluso in Warriors vs.

È pazzesco a dirsi, ma Golden State Warriors Hai Prima serie di vittorie in questa stagionedopo aver colpito Cleveland Cavaliers 106-101 venerdì sera al Chase Center.

È stata una partita molto eccitante e divertente, con i Dubs che hanno ottenuto la loro migliore vittoria della stagione, sconfiggendo una delle migliori squadre del campionato.

Ora passiamo alla tradizione della giornata di gioco e classifichiamo i giocatori, considerando le nostre aspettative per ogni giocatore, dove la lettera “B” rappresenta la loro giocata media.

Nota: la percentuale media di tiri reali (TS) del campionato è stata del 56,9% entrando nelle partite di venerdì.

Draymond Green

32 min, 2 punti, 10 rimbalzi, 13 assist, 1 recupero, 5 falli, 1 su 5 tiri, 20,0% TS, +2

Questa è stata davvero la prima volta in tutto l’anno che il record di Green è tornato a quello che era negli ultimi anni, e sai una cosa? I dubs lo prenderanno. Perché questo era verde antico. È stata la sua migliore prestazione difensiva dell’anno, con una vittoria schiacciante, e ha anche guadagnato 13 centesimi.

Galleggiare una partita in ritardo ha aiutato i Warriors a vincere, ma ha impedito a Dray di diventare il quarto giocatore nella storia della NBA a guadagnare una doppietta senza reti.

Quando Green gioca in difesa in questo modo, i Warriors diventano rivali.

Grado: A-

Bonus post-partita: Ha guidato la squadra negli assist, pareggiando per guidare la squadra nei rimbalzi.

Andrea Wiggins

37 minuti, 20 punti, 5 rimbalzi, 2 palle rubate, 1 muro, 3 turni, 4 falli, 8 per 13 tiri, 1 per 4 tre, 3 per 3 tiri liberi, 69,8% TS, -3

Tranquillo privilegio di Wiggins in questo. È stata una solida partita difensiva da parte sua, in rimbalzo tra le star Donovan Mitchell e Darius Garland, e generalmente sembrava solido nel farlo.

Un reato effettivo entro i confini del sistema è esattamente quando Dubs chiede di uscirne.

Grado: A-

Bonus post-partita: Il peggior vantaggio/meno della squadra.

kevon looney

30 min, 7 punti, 10 rimbalzi, 3 assist, 2 stoppate, 2 turni, 4 falli, 3 per 4 tiri, 1 per 1 tiri liberi, 78,8% TS, +6

I Warriors hanno tenuto testa alla formazione a due centrali di Cleveland composta da Garrett Allen ed Evan Mobley, e Looney è stata la ragione principale per cui lo hanno fatto. È persino uscito e li ha colpiti con una transizione!

Ma la parte più importante del suo gioco è che ha giocato 30 minuti e sembrava impressionante nel farlo. Con James Wiseman fuori dal campo e i Warriors riluttanti a dare a Green un sacco di 5 minuti di palla a questo punto della stagione, la capacità di Looney di giocare veri minuti iniziali senza svanire è enorme.

Grado: A

Bonus post-partita: Pareggio per guidare la squadra nei rimbalzi.

steve curry

34 min, 40 punti, 4 rimbalzi, 5 assist, 1 recupero, 2 turni, 4 falli, 15 contro 23 tiri, 6 contro 11 da tre punti, 4 contro 6 tiri liberi, 78,0% TS, +7

Prima della partita, ho sottolineato che Curry ha ottenuto la media del maggior numero di punti a partita nella sua carriera, la percentuale di rigori reali più alta della sua carriera e il fatturato più basso della sua carriera.

È abbastanza sicuro dire che questa statistica rimarrà valida per almeno un altro giorno.

E dopo la partita, Steve Kerr ha detto qualcosa che prendo come un’istantanea personale di me. E preciso, per giunta.

“Hai finito gli aggettivi per descrivere il gioco di Steve”, dice Steve Kerr. – Madeline Kinney (@madkenney) 12 novembre 2022

Curry ha avuto un’altra prestazione vintage, utilizzando un quarto quarto di 18 punti per portare Dubs alla vittoria. Ha fatto un po’ di tutto, dal dondolare gli avversari, a prendere la panchina di Cleveland mentre tre giocatori erano in aria, a colpire l’intera arena con la sua mossa notturna brevettata.

È stato il giocatore dell’anno NBA quest’anno e i suoi numeri sono a livello di videogiochi.

I giochi di Steve Curry di quest’anno: 33 punti 63,6% TS

34 punti 65,9% TS

33 punti 69,4% TS

21 punti 54,7% TS

33 punti 75,0% TS

31 punti 60,7% TS

32 punti 57,2% TS

23 punti 71,0% TS

39 punti 80,6% TS

47 punti 86,8% TS

40 punti 78,0% TS – Brady Klopfer NBA 12 novembre 2022

Ha avuto parecchi problemi di fallo all’inizio e ha sbagliato due tiri liberi in allungamento. quando questi Letteralmente Le uniche lendini che scegli, sai che stai facendo qualcosa di giusto.

E Steve Curry fa molte cose per bene.

Voto: A+

Bonus post-partita: Ha guidato la squadra con punti e più/meno.

Klay Thompson

29 minuti, 9 punti, 4 rimbalzi, 1 assist, 1 recupero, 1 trottola, 2 falli, 3 per 13 tiri, 2 per 7, tiri liberi 1 per 2, 32,4% TS, +3

Clay continua a lottare con il suo attacco e sembra ancora molto lontano dal tornare alla forma da all-star.

Allo stesso tempo, la squadra continua a giocare meglio quando è in campo. La sua difesa era piuttosto scarsa all’inizio di questo, ma lo ha davvero messo con un forte D contro Mitchell verso la fine della partita.

Grado: c

Jonathan Kuminga

4 minuti, 0 punti, 2 rimbalzi, 2 turni, 0 per 3 tiri, 0,0% TS, -1

Cominga è entrato in campo nel primo quarto e ha lottato rapidamente. Il suo attacco era troppo stagnante e di nuovo ha forzato i colpi quando avrebbe dovuto giocare a Hot Potato. Tre tiri sbagliati e due giri di quattro minuti non erano sicuramente ciò che i Warriors speravano che avrebbe fatto, e dopo il suo breve periodo nel primo quarto, non ha più giocato.

D’altra parte, sento che i Warriors non gli stanno dando abbastanza tempo per lavorare su alcune di queste cose. D’altra parte, per lui è stato molto difficile andarci.

Grado: D-

Antonio Agnello

24 minuti, 10 punti, 4 rimbalzi, 1 assist, 3 falli, 4 per 7 tiri, 2 per 5 tre, 71,4% TS, +6

Sono stato molto critico nei confronti di Lamb, ma non c’è modo di criticare il suo modo di giocare in questo gioco. Era esattamente quello che aveva ordinato il dottore. Si è allontanato molto dalla palla e ha tenuto la palla in volo quando l’ha presa. Ha portato un sacco di energia, che ha giocato decentemente sulla parte difensiva delle cose.

Sicuramente non l’ho visto sostituire Kuminga, Moses Moody e JaMychal Green nella rotazione, e probabilmente non durerà per sempre, ma ora è decisamente fantastico.

Grado: A

Don Divincenzo

16 min, 0 punti, 1 rimbalzo, 3 assist, 1 giro, 3 falli, tiro 0 contro 1, 0 contro 1 tripla, 0,0% TS, +3

DiVincenzo si è arrugginito un po’ dopo essere rimasto fermo per circa tre settimane. Era per lo più visibile sul lato difensivo, dove ha commesso alcuni brutti errori.

Ma ho pensato che mostrasse perché i Warriors hanno investito in lui in questa stagione. Anche senza le statistiche, DiVincenzo ha appena aiutato l’unità di panchina – peccato tutto l’anno – a giocare a basket in carriera. Mercoledì ha dichiarato che il suo obiettivo era aiutare a spingere Jordan Paul, ed è stato molto chiaro in questo gioco che era una parte importante del motivo per cui Paul ha effettivamente iniziato.

Questo di per sé vale i soldi.

Grado B

Giordano Paolo

34 min, 18 punti, 4 rimbalzi, 2 assist, 3 turni, 2 falli, 6 per 13 tiri, 4 per 8, tiri liberi 2 per 2, 64,9% TS, +2

Ah, eccoci qua, JB. È incredibile come una difesa efficiente e un gruppo di Poole facciano istantaneamente tornare i guerrieri come concorrenti.

Paul ha chiuso con numeri forti, ma il suo più grande impatto è stato mantenere a galla l’attacco nel secondo quarto quando Curry ha avuto un brutto problema. Era proprio quello che dovevano essere i Warriors, e nel quarto quarto non sono riusciti a toglierlo dal campo.

Grado: A

DNP per venerdì: Jamical Green, Ty Jerome, Moses Moody, James Wiseman

Venerdì inattivo: Andre Iguodala