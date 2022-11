Gli scienziati scoprono quando e come morirà il nostro sole e sarà epico: ScienceAlert

Come si prenderà cura il nostro sole dopo la sua morte? Gli scienziati hanno fatto previsioni su come saranno gli ultimi giorni del nostro sistema solare e quando accadranno. Noi umani non saremo in giro per vedere il richiamo del baldacchino del sole.

In precedenza, gli astronomi credevano che il Sole si sarebbe trasformato in una nebulosa planetaria – una bolla luminosa di gas e polvere cosmici – fino a quando le prove non suggerivano che doveva essere una massa più grande.

Un team internazionale di astronomi lo ha ribaltato nel 2018 e ha scoperto che la nebulosa planetaria è davvero il cadavere solare più probabile.

Il Sole ha circa 4,6 miliardi di anni, misurati dall’età di altri corpi del Sistema Solare che si sono formati nello stesso periodo. Sulla base delle osservazioni di altre stelle, gli astronomi prevedono che raggiungerà la fine della sua vita in circa altri 10 miliardi di anni.

Ci sono altre cose che accadranno lungo la strada, ovviamente. Tra circa 5 miliardi di anni, il Sole si trasformerà in una gigante rossa. Il nucleo della stella si ridurrà, ma i suoi strati esterni si espanderanno in orbita Marte, spazzando il nostro pianeta nel processo. Se è ancora lì.

Una cosa è certa: per allora non ci saremo più. In effetti, all’umanità restano solo un miliardo di anni a meno che non troviamo un modo per allontanarci da questa roccia. Questo perché la luminosità del sole aumenta di circa 10% ogni miliardo di anni.

Non sembra molto, ma un aumento della luminosità porrebbe fine alla vita sulla Terra. I nostri oceani evaporeranno e la superficie diventerà troppo calda per formare acqua. Stiamo per prendere kaput.

È ciò che viene dopo la gigante rossa che si è rivelato difficile da identificare. kit precedente studi ho trovato Questo, per brillante Formazione di nebulose planetariela protostella deve avere il doppio della massa del Sole.

Tuttavia, lo studio del 2018 ha utilizzato la modellazione al computer per determinare che, come il 90% delle altre stelle, è probabile che il nostro Sole si rimpicciolirà da gigante rossa per diventare una nana bianca e poi finire come una nebulosa planetaria.

“Quando una stella muore, espelle una massa di gas e polvere – nota come atmosfera – nello spazio. L’involucro può raggiungere la metà della massa della stella. Questo rivela il nucleo della stella, che a questo punto è acceso nella stella vita. Esaurisce il carburante, e alla fine si spegne. E prima che finalmente morisse, spiegato L’astrofisico Albert Zelstra dell’Università di Manchester nel Regno Unito è uno degli autori dell’articolo.

“Solo allora, il nucleo caldo fa brillare brillantemente il mantello espulso per circa 10.000 anni, un breve periodo in astronomia. Questo è ciò che rende visibili le nebulose planetarie. Alcune sono così luminose che possono essere viste da distanze estremamente vaste che misurano decine di milioni di anni luce, dove la stella stessa è troppo debole per vederla”.

Il modello di dati creato dal team prevede in realtà il ciclo di vita di diversi tipi di stelle, calcolando la luminosità di una nebulosa planetaria associata a diverse masse stellari.

Le nebulose planetarie sono relativamente comuni in tutto l’universo osservabile, le più famose sono la Nebulosa Elica, la Nebulosa Occhio di Gatto, la Nebulosa Anulare e la Nebulosa Bolla.

Nebulosa Occhio di Gatto (NASA/ESA)

Sono chiamate nebulose planetarie non perché in realtà abbiano qualcosa a che fare con i pianeti, ma perché quando William Herschel ne scoprì la prima alla fine del 18° secolo, erano Sembrano i pianeti Attraverso i telescopi dell’epoca.

Quasi 30 anni fa, gli astronomi hanno notato qualcosa di strano: le nebulose planetarie più luminose di altre galassie avevano tutte lo stesso livello di luminosità. Ciò significa che, almeno in teoria, osservando le nebulose planetarie in altre galassie, gli astronomi possono calcolare la loro distanza.

I dati hanno mostrato che questo era vero, ma i modelli lo contraddicevano, il che ha fatto infuriare gli scienziati da quando è stata fatta la scoperta.

“Le vecchie stelle di piccola massa dovrebbero creare nebulose planetarie più deboli rispetto a stelle più giovani e massicce. Questa è diventata una fonte di conflitto negli ultimi 25 anni”, Egli ha detto ziglistra

“I dati suggeriscono che è possibile ottenere nebulose planetarie luminose da stelle di piccola massa come il Sole, e i modelli hanno affermato che non è possibile, niente di meno del doppio della massa del Sole darebbe una nebulosa planetaria troppo debole per essere vista”.

I modelli del 2018 hanno risolto con successo questo problema mostrando che il Sole si sta avvicinando alla massa minima di una stella in grado di produrre una nebulosa visibile.

Anche una stella inferiore a 1,1 volte la massa del Sole non produrrebbe una nebulosa visibile. D’altra parte, stelle più grandi con una massa fino a 3 volte la massa del Sole, produrranno le nebulose più luminose.

Per tutte le altre stelle situate nel mezzo, la luminosità prevista è molto vicina a quella osservata.

“Questo è un bel risultato”, Zigglestra Egli ha detto. “Ora non solo abbiamo un modo per misurare la presenza di stelle per diversi miliardi di anni in galassie lontane, un intervallo che è notevolmente difficile da misurare, ma abbiamo anche scoperto cosa farà il Sole quando morirà!”

Pubblica la ricerca sulla rivista astronomia naturale.

Una versione precedente di questo articolo è stata pubblicata per la prima volta a maggio 2018.