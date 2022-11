Gallagher, il comico spacca-anguria di Tampa, è morto all’età di 76 anni

TAMPA — Il comico a pezzi e cresciuto a Tampa Leo Gallagher, noto semplicemente come Gallagher, è morto venerdì, ha confermato il suo ex manager a Variety e TMZ. Aveva 76 anni.

“Gallager è stato in una casa di cura in California dopo aver avuto diversi attacchi di cuore negli ultimi anni”, ha riferito Variety.

Gallagher è diventato famoso grazie alla commedia di scena, in particolare utilizzando un gigantesco martello di legno chiamato Sledge-O-Matic per distruggere cibo e altri oggetti, culminando in una spruzzata di anguria.

Nato il 24 luglio 1946 a Fort Bragg, nella Carolina del Nord, trascorse la prima infanzia a Cleveland prima che i suoi genitori si trasferissero a Tampa sperando che l’aria fosse buona per la sua asma.

La defunta stazione radio Ted Webb di Tampa afferma che Gallagher “trascorreva molto tempo da ragazzo in sella alla sua bicicletta avanti e indietro nel suo quartiere lungo El Prado Street vicino a Manhattan Avenue. I suoi amici lo ricordano mentre urlava insulti e strani commenti a chiunque ascoltasse lui trasmettendoli sul loro dispositivo.” Metal Schwinn”.

Il padre di Gallagher ha costruito una pista di pattinaggio in Armenia Street. Andò in chiesa al Good Shepherd Lutheran di Dale Mabry e si diplomò alla HB Plant High School nel 1964. Successivamente frequentò l’Università della Florida meridionale, ma si trasferì a Los Angeles quando era al di sotto della sua laurea.

Alla fine tornò a Tampa e lavorò al Lum’s Hot Dog in Hillsborough Street. Fu allora che iniziò a sviluppare la sua routine Sledge-O-Matic, basata su uno spot televisivo di Ronco Veg-O-Matic.

La prima occasione di Gallagher è arrivata quando ha aperto per il musicista Bobby Riddle a Tampa. Ha poi fatto un tour con i musicisti Jim Stafford e Kenny Rogers alla fine degli anni ’70.

Nel 1975, secondo IMDB.com, ha cantato in “The Mike Douglas Show”, un talk show televisivo trasmesso a livello nazionale.

Cinque anni dopo, Gallagher ha girato il suo primo speciale televisivo, “Gallager: An Uncensored Evening”, in cui il suo pubblico più numeroso ha appreso delle sue buffonate per distruggere i cocomeri. Il suo IMDB.com lo descrive come “il pubblico non era pronto per questo”.

Negli anni successivi, i membri del pubblico indossavano impermeabili e portavano ombrelli ai suoi spettacoli per proteggersi dalla frutta volante.

Durante gli anni ’80, è rimasto un’icona della cultura pop con apparizioni regolari in “The Tonight Show Starring Johnny Carson”, “The Smothers Brothers Comedy Hour” e “Match Game / Hollywood Squares Hour”.

Variety stima che abbia dato più di 3.500 spettacoli dal vivo durante i suoi quattro decenni on the road. Ciò include 16 speciali TV che vanno in onda su HBO e Showtime.

È stato controverso. Le battute razziste, sessiste e omofobe che furono accettate all’inizio della sua carriera furono in seguito considerate offensive.

“Hanno detto, Gallagher, non puoi essere in TV, non sei sensibile ai bisogni delle persone con disabilità”, ha detto nello show del 2013. “Ho detto: ‘Anche io. Ecco perché uso tutti i loro parcheggi. Non so perché devono essere così vicini. Non è che debbano camminare.'”

Nonostante tutto, i residenti di Tampa lo consideravano uno di loro.

Il consigliere comunale di Tampa Guido Maniscalco ha scritto su Facebook: “Il consigliere comunale di Tampa Guido Maniscalco è morto dalla Plant High School e dall’Università di San Francisco, Gallagher.

Clark Brooks, cabarettista a Tampa ed editore del sito satirico Tampa News Force, ha detto che Gallagher è stato un “vero punto di svolta e ha dominato le commedie televisive via cavo per anni prima che tutti filmassero gli speciali. Il fatto che sia di Tampa mettere la scena della commedia della Bay Area sulla mappa.” Anche prima che ci fosse una scena.”

Informazioni da Profilo del Tampa Bay Times 2013 su Gallagher Questo rapporto è stato utilizzato.